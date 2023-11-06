▲ 【互聯互通】王冬勝：香港可循四方面優化互聯互通機制 續支持內地資本市場開放

第六屆進博會在上海國家會展中心舉行，香港貿發局今年率領了60家企業參展，規模為歷屆最大，並設立「香港產品展館」及「香港服務業展館」，向內地及國際企業推廣香港優質的產品和專業服務，同時在場內為買賣雙方提供交流對接活動，協助港商把握中國內地龐大進口市場的商機。

香港多年來擔當內地企業「走出去」的平台

於「香港通道．連接全球」分論壇討論環節中，講者之一的香港上海滙豐銀行主席王冬勝表示，「一國兩制」是香港國際金融中心獨有優勢，其他國際金融中心無法比擬，從環球聯繫和人民幣國際化方面可見一斑，而香港多年來擔當內地企業和投資者「走出去」的平台，至今中資企業佔香港股市的市值高達78%，而全球超過七成的人民幣計價交易，都在香港離岸人民幣中心進行，配合各互聯互通管道，香港能夠繼續支持內地資本市場開放。

他續指，隨互聯互通推出邁向十周年，可以透過四方面進一步優化，包括「港股通」以人民幣計價、擴大「ETF通」合資格證券的範圍至歐美股市的指數ETF、將新股納入「滬深股通」，以及在債券通的基礎上，擴展更多衍生產品。

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編輯：陳韻妍