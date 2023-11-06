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【新股IPO】菜鳥非交易路演已展開 投資者積極回應期待與管理層會面

股樓投資 18:33 2023/11/06

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引述內地媒體報道，阿里巴巴(09988)旗下菜鳥智慧物流網絡已開始與亞洲投資者進行非交易路演，為香港上市作準備。據悉，今次上市規模較大，獲得投資者積極回應，不少投資者表示期待與管理層會面。
 

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菜鳥是全球最大的跨境電商物流公司，根據其初步招股文件顯示，截至今年3月底止，總收入778億元人民幣，經調整EBITDA超過28億元，近三年的複合年增長率達到21%。

 

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菜鳥今年9月向港交所遞交上市申請，成為阿里巴巴業務重組後，首個正式進入IPO進程的業務集團，由蔡崇信擔任董事會主席，萬霖出任首席執行官。

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記者：張以正

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