【新股IPO】四川德康農牧食品已成功闖關 去年收入扭虧為盈賺9.92億元人幣

內地主要生豬及黃羽雞養殖商四川德康農牧食品已通過港交所上市聆訊，並已聘任中金及花旗為聯席保薦人。

該公司以垂直整合業務模式涵蓋從飼料生產、育種、擴繁、養殖，到銷售生豬及黃羽肉雞的整個產業鏈、並計劃將業務擴展至生豬及家禽的屠宰及加工、生鮮豬肉及雞肉以及肉製品的生產及銷售等下游行業。

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德康農牧食品去年收入按年升52%至150億元人民幣；扭虧為盈賺9.92億元人民幣；上年度同期則虧損29.97億元人民幣。今年首五個月，公司收入63.6億元人民幣，按年升38.9%；同期虧損擴大至20.26億元人民幣。



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記者：張以正