紐約人流量恢復緩慢 不足疫情前7成

美國紐約為著名商業區及旅遊區，過往總是人潮不斷。但有研究發現，當地人流量恢復速度未見明顯，至今仍然只有新冠疫情前的不足70%，恢復程度位列北美眾多大城市的「尾班車」。

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加拿大多倫多大學分析北美66個大城市人流量，比較2023年月至6月中及2019年同期，發現紐約人流量只有疫情前的66%，是66個大城市的第54名。反而拉斯維加斯人流量超過2019年同期3%，順利成為冠軍。

大學城市學院總監Karen Chapple表示，紐約自2022年初起成為人流恢復主力，但趨勢逐漸停滯。研究人員認為，疫情後社會遙距工作盛行打擊紐約商業區人流量，打擊總體恢復速度。Chapple指不少商業大樓租戶最終決定，放棄延續合約。

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有紐約居民對狀況憂心仲仲，坦言希望打工仔重回辦公室工作，但指開徵車輛進入商業區的擠塞費無疑是雪上加霜。市議員Keith Powers直指，市內需要更多住宅，填補流失的辦公室及人流空缺。

其他美國大城市亦一如紐約，未能恢復疫情前的人流量。佛羅里達州邁阿密達92%﹑加州洛杉磯及聖地亞哥僅超8成﹑芝加哥僅61%，華盛頓州西雅圖甚至低於6成。

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責任編輯：吳漢培