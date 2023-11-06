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【大酒店45】香港半島酒店第三季平均房租升至6603元　惟出租率按季跌

股市 18:07 2023/11/06

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【大酒店45】香港半島酒店第三季平均房租升至6603元　惟出租率按季跌

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布，第三季度香港半島酒店平均房租升至6603元，較第二季升8.3%，按年則升81%，雖然出租率及平均可出租客房收入按年有升幅，但按季則出現回落，出租率跌6個百分點至38%，平均可出租客房收入跌6.3%至2,489元，按年則升1.4倍。

而其他亞洲地區以及歐美的半島酒店的平均房租按季回落。在其他亞洲地區，平均房租3,222元，按季跌10.1%，按年升55.6%，出租率為54%，平均可出租客房收入按季跌12.5%，按年升94.9%。

歐美地區為最先反彈的市場，當地半島酒店平均房租為8,531元，按季跌3.3%，按年升4.5%，出租率為56%，按年按季均有所下跌。因此，平均可出租客房收入為4,796元，按季跌6.4%，按年跌6.3%。

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編輯：袁諾曦

港股 香港 大酒店（00045）
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