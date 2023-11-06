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【中國市場】日資MUFG：地緣政治升溫有危也有機　中國是非常重要市場、不能忽略

股市 18:07 2023/11/06

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【中國市場】日資MUFG：地緣政治升溫有危也有機　中國是非常重要市場、不能忽略

近年全球地緣政治風險升溫，MUFG亞太區行政總裁大澤正和指，地緣政治升溫有危也有機，雖然不少日資企業對地緣政治風險感到憂慮，但由於更多企業為分散風險，紛紛建立新的供應鏈，這些新的物流及貿易資金流向，均是集團希望捕捉得到的機會。大澤正和承認，市場充斥不明朗因素下，今年整體貸款疲弱，但個別行業對貸款的需求仍熱熾，包括再生能源、物流、金融服務、醫療保健等。

助內地客戶「走出去」物色投資機會

MUFG環球企業部（亞洲）總經理李振雄補充，中國在亞洲經濟體系中佔有重要比重，故不能忽視，中國對集團來說是一個非常重要的市場，不少日資企業均希望在內地拓展業務，同時不少中資企業均希望走出去，故集團除協助日資企業投資內地外，也會幫助內地客戶「走出去」物色投資機會。

李振雄續稱，中國經濟增長雖放慢，惟中國政府正積極推出刺激政策，即使未來增速只有4%至5%，但以經濟增長規模來看，仍相當龐大，集團目前在上海、北京等地設有辦公室，負責內地業務發展。

向金融機構提供ESG解決方案

香港經濟復甦力度不如預期，MUFG環球企業部（亞洲）香港區總經理葉霓玲指，香港仍是外資進入中國的渠道，國際融中心地方未有改變，ESG是集團近年主力拓展的領展之一，除了會提供可持續發展掛勾貸款、綠色債券外，也會提供綠色貿易融資，同時會向金融機構提供ESG解決方案。

大澤正和表示，歐洲與亞洲的基本面不同，故不少歐洲的ESG政策不能100%搬到亞洲，而監管機構在推動ESG發展上的角色相當重要，集團看到香港金管局及新加坡金管局均在這方面積極推進。

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編輯：陳韻妍

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