「共創明『Teen』」義務友師獲嘉許 姜濤驚喜現身獻唱 勉勵學員

年輕人是社會未來的棟樑，港府或不同的機構都不遺餘力培育下一代。電訊盈科（00008）及香港電訊（06823）聯同富衛保險合力支持「共創明『Teen』計劃」，旗下150名員工成為義務友師，在過去一年與學員積極分享及交流人生經驗，並透過各種活動助學員擴闊視野，增強自信。其中5名友師表現突出，在周六舉辧的「共創明『Teen』畢業典禮」上獲得嘉許，分別獲頒「積極參與獎」及「親切關懷獎」，以表揚他們高度參與活動，及對學員的投入與真誠。

▲ 當大家得悉姜濤驚喜現身，都難掩喜出望外的笑容

人氣歌手姜濤更驚喜現身「共創明『Teen』畢業典禮」，獻唱了「Master Class」和「蒙著嘴說愛你」，並勉勵學員在求學路上勇敢嘗試、尋求突破。由於姜濤是當日的特別嘉賓，故不論是學員、嘉賓或工作人員，幾乎都不知道他會出現，直到主持邀請特別嘉賓進場，「Master Class」音樂響起，大家才驚覺姜濤站在台上，現場所見或鏡頭下坐在觀眾席的嘉賓，都流露出一臉喜出望外的驚喜和快樂。然而，姜濤獲邀出席此活動作分享也很切合，因為他正是憑着信念，一步步朝着自己的目標努力，成為一名歌手，更在出道短短5年，已人氣爆燈。雖然他在分享時笑言新一代未必認識他，但實情是他的粉絲群早已滲透於3歲至80歲不等。

▲ 姜濤人氣愈高，被攻擊得愈厲害，就連他性格善良也成為了抨擊的原因。

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據悉，這次活動姜濤是無酬演出，而且是在活動前三日才獲通知，當主辦方得悉姜濤願意出席，且還帶上舞蹈員一起表演，舞蹈上亦有加插一些新編排，對他的認真甚感意外和欣喜。姜濤在演唱「蒙著嘴說愛你」期間，４名小朋友步出台前，讓姜濤有點措手不及，亦因跟台上小朋友交流，繼而被加以「咪咀」、「笑到失控」等的片面抨擊。事實上，由於安排出席時間倉卒，事前未必有綵排時間，加上技術問題等等不可預知的因素，即使出了點誤差亦情有可願，偏偏在這一個正面的活動，再讓姜濤陷入被大肆攻擊的局面。其實，難得香港近年能產出本地受歡迎的歌手，即使不支持也不一定要摧毀別人，此風不可長，惟寄望社會能繼續多點正能量，多一分支持，少一點批評。無論如何，能夠獲邀出席政府主辦的活動，已是對姜濤正面和健康形像的一個肯定，雖知政府揀選嘉賓是有其一套選角準則的。

話說回來，電訊盈科、香港電訊和富衛保險在過去一年舉辦多場多元化的體驗和參觀活動，包括ViuTV 和 Now TV節目製作體驗、創新科技示範分享、活化古蹟參觀及工作坊和參與國慶煙花晚會，合共招待逾600名學員和友師。集團將繼續支持這個有意義的計劃，並會在第二期計劃為學員帶來更精彩的活動。

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記者：張以正