【虛擬保險】OneDegree推雙十一優惠 官方FB及IG同步舉辦送禮活動

虛擬保險公司OneDegree推出雙十一保費折扣優惠，投保全港唯一寵物CEO plan並輸入優惠碼「PETS11」，計及基本折扣及額外保費回贈，首年保費最高折扣可達半價。

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而在家居保險方面，OneDegree亦提供首年保費七折優惠，輸入優惠碼「HOMEPOD11」並投保年度保費1400元以上的保單，即可獲得HomePod Mini一部。

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另外，OneDegree將亦於Facebook及Instagram舉辦送禮活動，分享在職媽媽心聲，即有機會獲得Fujifilm Instax Mini Link 2智能手機打印機。

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撰文：鄭日棱