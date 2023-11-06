溱柏一房455萬售　創屋苑逾6年新低

中原地產王勤學表示，減辣措施出台後，睇樓量及成交逐步回升。元朗區於過去周末錄得6宗二手買賣成交，較上周末升20%，惟高息環境及本港拆息高企下，樓價仍然受壓，成交仍以低價及蝕讓為主。

王勤學表示，溱柏新錄6座高層G室成交，實用面積457平方呎，一房間隔，今年7月開價598萬元，累減143萬元或24%，終以455萬元沽出，創屋苑一房單位逾6年新低，實用呎價9,956元，不足1萬元。原業主於2013年9月以約343.9萬元一手買入，持貨10年，帳面賺111.1萬元或32%。

王勤學指，同類單位造價2021年9月曾高見637萬元，實用呎價約13,611元，樓價下跌接近3成。

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