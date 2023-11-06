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【分析】珍酒李渡禁售期屆滿　「華爾街之狼」KKR瞬速存倉53億元大貨　要待機而沽？

股市 18:00 2023/11/06

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【2023集資王】珍酒李渡禁售期屆滿　「華爾街之狼」KKR瞬速存倉53億元大貨　要待機而沽？

港股今年「集資王」、內地白酒商珍酒李渡 （06979） 禁售期上月底屆滿，上市前投資者、擁有「華爾街之狼」之稱美國私募股權巨頭KKR疑隨即將4.5億股或13.8%珍酒李渡大貨存入中央結算系統（CCASS），並轉入券商滙豐倉位，貨值超過半百億港元。

一般而言，股份須存入CCASS方能進行電子交易，故存倉行為會被視為處理股份的前兆。然而，考慮到珍酒李渡周一（6日）以11.68元收市，以此推算，目前KKR帳面蝕15.6%，或9.75億元，故難論KKR會否短期內減持珍酒李渡。本報已向珍酒李渡查詢，其股東KKR是否有意減持，但未獲回覆。

KKR每股珍酒李渡成本1.77美元 

珍酒李渡為期6個月的禁售期已經在10月27日屆滿，KKR在內上市前股東隨時可在市場沽貨套現。CCASS數據顯示，上周三（11月1日）有450,771,500股珍酒李渡存入系統，與KKR持股數目完全一致，以當日收市價12.12元計，持股貨值54.63億元，即使以周一（6日）收市價11.68元計，市值52.65億元。

KKR早在2010年已入股珍酒李渡，當時基金斥3億美元掃入340.28萬股A系列優先股，其後在2022年加碼投資，花費5億美元收購561.26萬股A系列優先股。珍酒李渡上市後，KKR手上A系列優先股轉換為4.51億普通股，折合每股平均成本1.77美元（約13.84港元）。

即使9月創盤中新高 KKR仍未能回本

今年4月下旬珍酒李渡成功集資逾53億元，問鼎今年集資王，並在4月27日以每股10.82元首掛，但也意味KKR在珍酒李渡首日上市即告損手，雖然珍酒李渡9月12日曾創盤中新高的13.18元，但仍低過KKR成本價。

另外，珍酒李渡上市前、即2021年宣布派息18.86億元，但會在2024年1月才以經營現金悉數結清應付股息，以此推算，KKR大概能收取1.3億人民幣股息，但仍不足以蓋過股份帳面虧損。

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記者：李哲毅

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