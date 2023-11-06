  • 28°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳Tesla將在德國生產更實惠汽車 價位約2.5萬歐元

環球政經 17:15 2023/11/06

分享：

分享：

據《路透》引述消息人士報道，Tesla正計劃在柏林附近的工廠製造價值2.5萬歐元（折合約21萬港元）的汽車。此舉被視為實現電動車大規模普及的重要一步。

該消息人士沒有提供開始生產的具體時間表，Tesla也拒絕就此發表評論。

Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk）最近參觀了位於德國格林海德（Gruenheide）的工廠，並對員工的辛勤工作表示感謝。

開發更經濟實惠的電動車是Tesla期待已久的舉措。馬斯克此前曾提到公司計劃推出更廉價的車型，但後來在2022年承認尚未掌握相關技術，導致該計劃被擱置。不過，消息人士在9月份透露，Tesla正在進行一項創新，可以將電動車的車身底部整體壓鑄，從而有可能加快生產速度並降低成本。

Tesla要實現到2030年交付2,000萬輛汽車的目標，拓展大眾市場至關重要。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

點擊圖片放大
+10
+9

同場加映【青姐話】築緊底？ 再尋底？

青姐話
【青姐話】築緊底？ 再尋底？

【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

溫股知新
【溫股知新】業績股息為重點 內銀滙控掂唔掂？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

電動車 汽車 Tesla 馬斯克 歐元 經濟

上一篇文章

【珠璣人生@iM網欄】走向更美好未來 家有Venchi初成長

下一篇文章

【大行報告】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款