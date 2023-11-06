傳Tesla將在德國生產更實惠汽車 價位約2.5萬歐元

據《路透》引述消息人士報道，Tesla正計劃在柏林附近的工廠製造價值2.5萬歐元（折合約21萬港元）的汽車。此舉被視為實現電動車大規模普及的重要一步。

該消息人士沒有提供開始生產的具體時間表，Tesla也拒絕就此發表評論。

Tesla首席執行官馬斯克（Elon Musk）最近參觀了位於德國格林海德（Gruenheide）的工廠，並對員工的辛勤工作表示感謝。

開發更經濟實惠的電動車是Tesla期待已久的舉措。馬斯克此前曾提到公司計劃推出更廉價的車型，但後來在2022年承認尚未掌握相關技術，導致該計劃被擱置。不過，消息人士在9月份透露，Tesla正在進行一項創新，可以將電動車的車身底部整體壓鑄，從而有可能加快生產速度並降低成本。

Tesla要實現到2030年交付2,000萬輛汽車的目標，拓展大眾市場至關重要。

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