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保德信料明年最多減息75點子 長期美債息仍可能向上

環球政經 14:30 2023/11/06

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美國10年期債息早前一度升穿5厘，其強勢近來有所減弱。保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師兼全球債券主管Robert Tipp預計，長期孳息率將會持續上升，如果基本面再度升溫，推動10年期國債孳息率上升至5厘以上水平。

他指，目前，央行立場和政府大量發債是推動孳息率曲線上升的主要動力。除此之外，目前還存在其他潛在風險，其中地緣政治、能源價格波動和不斷壯大的工會風險最為迫切。然而，整體經濟環境似乎對債券更為有利。發達市場的採購經理人指數連續數個季度保持穩定，通脹率亦開始回落至目標水平。

他又指，考慮到發達市場的孳息率曲線於短期內呈現平坦或倒掛，政府債券孳息率在未來數個季度可能僅與現金持平，但認為債券仍然具有吸引力。

他不認為美國會陷衰退，而據其基本情景預計，市場基本面將如近數個月般持續向好，成為市場直至2024年的主要推動因素。他預期，美國聯儲局將於明年下半年減息50至75個點子。

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 林斯凱

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