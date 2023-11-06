【美國大選】民調揭拜登選情告急 特朗普於5搖擺州領先

美國《紐約時報》（New York Times）和錫耶納學院（Sienna College）聯合舉行民調，民調涉及6個關鍵州，前總統特朗普（Donald Trump）在其中5個州領先現任總統拜登（Joe Biden），拜登僅於威斯康星州領先。

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6個關鍵州中，拜登在亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、內華達州和賓夕法尼亞州，都以4至11個百分點落後於特朗普，僅於威斯康星州領先兩個百分點。

州分 内華達 佐治亞 亞利桑那 密歇根州 賓夕法尼亞 威斯康星 特朗普支持率（%） 52 49 49 48 48 47 拜登支持率（%） 41 43 44 43 44 45

（以未四捨五入數字計算）

拜登本月將年滿81歲，為美國史上最年長的在任總統。民調結果顯示，選民對拜登年齡的憂慮加劇。整體選民中有71%認為拜登太老無法勝任總統，包括54%拜登支持者。

但整體選民中只有39%認為77歲的特朗普太老，包括19%特朗普支持者。

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不同收入水平的選民均認為，拜登的政策對他們造成傷害，而特朗普原先的政策有利他們。更有三分之二的選民認為國家正朝著錯誤方向前進。

至於在拜登2020年大選勝出的6個關鍵州，特朗普與拜登的支持率平均為48%對44%。

拜登在30歲以下選民的支持率僅高1個百分點，他在拉丁裔選民中的領先優勢已降至個位數，在城市地區優勢只有特朗普在農村地區優勢的一半。

女性選民仍傾向支持拜登，但男性選民對特朗普的支持率是對拜登的兩倍。黑人選民對特朗普的支持率上升至22%。

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責任編輯：鄭錦玲