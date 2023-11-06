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【NASA App】NASA推手機App　方便觀察國際太空站

科技 17:34 2023/11/06

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NASA近日再推出新App，除了讓用户更容易觀察到國際太空站，還加入擴增實境（AR）等技術，方便用户了解軌道實驗室。

美國太空總署（NASA）一直有經營Spot the Station網站，以提供不同太空資訊。NASA近日再推出新App，除了讓用户更容易觀察到國際太空站，還加入擴增實境（AR）等技術，方便用户了解軌道實驗室。

國際太空站在清晨或傍晚時分最易被看見，儘管尚未日出，光線仍會照射到軌道並反射到太空站上。該App則以用户所在位置作分析，顯示太空站顯得最光亮的時間，提供資訊包括：在天空出現的時間長度、出現的高度及移動方向。應用程式的主頁亦會倒數下一次太空站的可視時間，在地圖及地球儀上顯示太空站當前位置。用户可開啟追蹤檢視器，同時啟用通知以確保不錯過觀測太空站的最佳時機。

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另外，應用程式在第二頁提供AR服務，協助用户找到太空站。程式的資源頁面提供NASA.gov上，NASA文字資料庫的資料，亦會提供太空人相關的最新新聞，其太空站及太空人團隊，以及國際合作歷史的延伸閱讀資料。用户亦能從頁面查看有關國際太空站基本資訊的說明書。

責任編輯：歐朗欣

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