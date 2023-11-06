▲ 【GEM改革】香港資本市場專業人員協會：港交所應評估GEM板現有的經營現金流上市要求 解決中小企上市重大障礙

港交所 （00388） 早前發布有關GEM板上市改革的諮詢文件，香港資本市場專業人員協會（HKCMP）認為，港交所提出的3項GEM板改革建議，包括引入新的替代資格測試，取消強制性季度報告要求、實施新的簡化轉板機制，均不足以解決持份者及整個市場從業員當前面對的挑戰。

諮詢文件未能解決高成本、不確定性和冗長的審批程序

香港資本市場專業人員協會稱，諮詢文件應將重點擴展到科技及科研公司以外的領域，以提供更多不分產業界別之上市平台，同時文件建議的新替代資格測試可能促使上市申請人花費至少2億元的重大營運支出，因而導致在上市前兩個財政年度中產生至少1億港元的巨大虧損，這可能令申请人卻步，而且文件未能解決高成本、不確定性和冗長的審批程序等，導致許多潛在上市申請人不敢在創業板上市。

協會建議，港交所應全面重新評估GEM板現有的經營現金流上市要求，並採取更全面的改革措施，解決中小企業在GEM板上市面對的重大障礙，包括重新評估收購限制，以及阻斷逆向收購和現金公司等措施。

2019年至2020年分別提交85份及38份GEM上市申請中，分別只有10間及5間企業成功上市，上市成功比例分別為16.5%及13.2%。自2020年後，沒有任何成功上市申請，這些數字明顯反映需要有更全面的改革。

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編輯：陳韻妍