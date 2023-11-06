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【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福　「他能做任何事，是一個天生的工程師」

股市 16:55 2023/11/06

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【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福　「他能做任何事，是一個天生的工程師」

股神巴菲特（Warren Buffett）自去年8月以來不斷減持比亞迪 （01211） ，作為股神戰友兼「左右手」的芒格（Charlie Munger）透露，比亞迪是他在巴郡最成功的投資，而且比亞迪不僅在內地的表現更超越Tesla（美：TSLA），在全球電動車銷量上也接近Tesla水平，這是近乎荒謬的事情（It's almost ridiculous）」。

王書福是愛迪生與Jack Welch的結合體

被問及為何會對比亞迪著迷，芒格稱，王傳福是一個天才，他擁有工程學博士學位，而且當他早上看到某個零件，下午便可以創造出來，「我從來沒有見過這樣的人」，他能做任何事，是一個天生的工程師，亦是一個坐言起行的製作主管，在比亞迪擁有這樣的人才相當重要。他認為，比亞迪的成功與創辦人王傳福有重要關係，並形容王書福是愛迪生與通用電氣（美：GE）前行政總裁Jack Welch的結合體，王傳福於極度貧困的生活中長大，而且在很小的時候已成了孤兒。

「王傳福熱衷於用自己的雙手去創造事物，他知道如何由零開始，所以比亞迪員工在製造電動車方面，實質上較馬斯克更擅長。」

比亞迪員工可以每周工作70小時

芒格指，巴郡於2008年首次對比亞迪投資2.7億美元，有關投資價值曾達80億美元，甚至90億美元，是一個相當不錯的回報。他將投資比亞迪視作「風險投資的遊戲」，認為「比亞迪是一個奇跡」，比亞迪員工可以每周工作70小時，而且智商非常高，加上眾所周知，王傳福是一個堅持削減成本的人，目前仍過著相對節儉的生活方式。

芒格又透露，馬斯克曾主動向其接洽，希望巴郡可以投資Tesla，但被他拒絕。馬斯克今年初在Twitter（現稱X）上表示，當他與芒格於2008年底共晉午餐時，芒格原可於Tesla市值約2億美元時投資，現在Tesla市值已升至約6790億美元。

芒格是比亞迪的超級粉絲

巴郡一直不傾向投資汽車製造商，認為風險太高。巴菲特今年初曾稱，芒格與他均認為汽車業經營太過艱難，因全球都充斥著競爭對手，而且這些對手不會消失，即使這一刻有不少贏家，但不代表這些車企永遠都是贏家，「我知道蘋果（美：AAPL）5至10年後會在哪裡，但我不知道車企5至10年後身在何處。」

芒格坦言，雖然他是比亞迪的超級粉絲，但當看到比亞迪在賽道上搖搖晃晃時，難免緊張得要抓住帽子，並稱投資比亞迪初期，看到公司犯下重大誤，比亞迪差點與早期經銷商系統破裂。

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編輯：陳韻妍

港股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 比亞迪股份（01211） 美股 比亞迪 電動車 汽車 巴菲特 馬斯克 Tesla
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