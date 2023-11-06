【消費優惠】新地聯動7商場送3000萬消費獎賞 料人流及生意額達雙位數增長

踏入11月聖誕節消費黃金檔期，新鴻基地產宣佈將聯動旗下位於香港及廣州的七大商場，包括港鐵沿線商場：新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，以及廣州天環Parc Central，由11月18日起推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，向港人及旅客送出價值高達3,000萬元的購物優惠券及適用於新地香港指定商場的「新地賞你禮品卡」。

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為了讓本地客及內地旅客在港消費時盡享消閒禮遇，新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及新達廣場在11月18日起推出連串餐飲娛樂優惠。

The Point及天環會員於廣州天環以電子貨幣消費滿1000元人民幣，即可在香港於上述參與的新地商場換取永東巴士單程跨境車票一張及價值2000港元的購物優惠券一套。優惠券適用於不同類別商戶，涵蓋餐飲、珠寶鐘表、時裝配飾、美容化妝、影音電器、運動用品等。

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同時，顧客於換領獎賞當天可免費享用商場儲物櫃及手機充電服務；同日於商場累積消費滿2,000元，更可額外換領「新地賞你禮品卡」(價值200元)。禮品卡通行於新地旗下港鐵沿線商場 (新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場和HomeSquare)，可於過千間接受銀聯的商戶消費，認受率達8成。

此外，商場亦會聯同永東巴士大派1000張跨境巴士車票及推出豪華轎車接送服務，同時，香港多個新地商場推出多項宣傳攻勢迎聖誕，讓旅客盡情享受多重消費回贈及體驗，開心消費迎接聖誕節。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯認為通過豐富的禮遇獎賞，以及聖誕的連串精彩活動和體驗，能進一步刺激本地及內地顧客在港消費，預計帶動商場整體人流及生意額有雙位數增幅。

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撰文：鄭日棱