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【英國王室】威廉訪新加坡 親民遊機場兼撐龍舟

環球社會熱點 16:43 2023/11/06

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威廉此行為「為地球奮鬥獎」頒獎。

英國王儲威廉王子（Prince William）周日（5日）抵達新加坡，準備周二（7日）舉行的自家慈善組織「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎禮。威廉此行亦大展親民一面，除遊覽樟宜機場，更參與龍舟活動。

【英國王室】AI生成小王子公主成年照 夏洛特似足戴安娜 【下一頁】

【英國王室】查理斯悼亡母 英女王離世一周年 【下一頁】

威廉周日下午5時抵達新加坡，隨後便到星耀樟宜（Jewel Changi）遊覽。現場早已人頭湧湧，大批民眾守候威廉。不少民眾送上禮物，包括威廉三名子女的兒童書籍及亡母戴安娜（Princess Diana）照片等。

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「為地球奮鬥獎」頒獎禮今年移師新加坡，身為創辦人的威廉自然親身出席，而他對相隔11年再訪新加坡亦感到興奮。肯辛頓宮表示，威廉選擇新加坡為頒獎禮地點因為當地是東南亞的創新中心。

頒獎禮嘉賓名單十分豪華，包括澳洲奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）等多位名人將會出席。威廉周一（6日）繼續行程，先在早上參與當地龍舟隊訓練，其後再與新加坡總理李顯龍會面。

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責任編輯：吳漢培

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