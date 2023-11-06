英國巴克萊銀行料美國一月加息 下年九月前都不會減息

英國巴克萊銀行（Barclays）預計美國聯邦儲備委員會將在1月加息25個基點，而不是先前預計的12月份加息。其認為，10月份就業數據不如預期以及聯準會的鴿派評論是將加息預期推遲至明年的原因。

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美國勞工部上周五（3日）公佈的備受關注的就業報告顯示，上月失業率從9月的3.8%升至3.9%，為2022年1月以來的最高水準。

巴克萊銀行的經濟學家在聲明中指：「我們仍然認為，FOMC（聯邦公開市場委員會）將需要著手實施額外的緊縮政策，並將不得不維持比市場預期更高的利率路徑，在2024年9月之前不會降息。」

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責任編輯：張瑋婷