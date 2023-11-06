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【微電子】科技園夥黑芝麻智能　助建智能汽車及微電子生態圈

科技 16:26 2023/11/06

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黑芝麻智能將於科學園的「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」， 打造成高性能車規級芯片研發中心，推動本地智能汽車產業發展。

香港科技園與智能汽車芯片解決方案供應商黑芝麻智能今（6日）簽署合作備忘錄，宣布在科學園內設立「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」，打造車規級高性能智能汽車計算芯片平台，助香港建立智能汽車及微電子生態圈。

【X更新】xAI將整合至X　向X Premium+訂閱者開放

從事逾20年汽車芯片領域的黑芝麻智能，主要提供車規級產品及技術，為智能汽車配備關鍵任務能力，包括自動駕駛、智能座艙及先進成等。此外，該公司也能利用自主研發的IP核和算法，支援軟件驅動的「系統單芯片」（System on Chip, SoC ），以及SoC解决方案，提供全模式自動駕駛能力。

【ChatGPT更新】ChatGPT擬推新工具Gizmo　助客製化聊天機械人

在是次合作框架下，黑芝麻智能會將位於科學園的「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」， 打造成高性能車規級芯片研發中心，推動本地智能汽車產業發展，促進微電子升級研發，並將持續進行研發投入，預計於2027年底前投入共1億美元(約7.8億港元)，將本地研發團隊擴充至100人，目標是協助本地建立完整的全球芯片供應鏈。

創新科技及工業局局長孫東表示，《施政報告2023》提到成立的「新型工業化辦公室」，將會吸引重點企業來港發展，是次合作將是範例之一，藉此吸引更多內地及海外人才來港，推動新型工業化，為香港培養更多專業人才，完善本地的創科生態園。

記者：陳卓賢

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