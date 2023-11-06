【跟錢家學理財@iM網欄】虛擬資產「質押」賺高息?

虛擬資產市場上，有不少服務平台提供「質押收息」服務，並以高息作招徠。有人將虛擬資產質押服務比喻為定期存款，然而這其實遠比銀行存款複雜，風險更是高出甚多，兩者不能相提並論。

虛擬資產「質押」(Staking) 廣泛代表不同的虛擬資產安排。當中包括虛擬資產「存款」、「借貸」、「儲蓄」、「收益」，以至鎖定某些「權益證明」(Proof of Stake) 虛擬資產，為相關區塊鏈提供驗證服務，從而獲得獎勵作為回報。現時，投資者及平台就每項「質押」服務的權責都可能有所不同。一般來說，投資者存入虛擬資產，並鎖定一段時間，平台便會提供質押獎勵，即所謂「收息」。

大多數人都不了解虛擬資產運作，誤以為只需存入虛擬資產，並鎖定一段時間，高息就可袋袋平安。高回報背後往往隱藏高風險，「質押收息」其中一個風險便是賺息蝕價。虛擬資產價格經常大上大落，賺到的質押獎勵或利息未必足夠填補其跌價的損失。另一大風險來自提供服務的平台，因為現時大部分虛擬資產平台仍未受監管，若出現爭議，投資者可能投訴無門，甚至招至巨大損失。

證監會早前發表聲明提醒投資者注意相關風險，並指出「質押」服務或其他為投資者提供回報的虛擬資產安排可能屬非認可的集體投資計劃 ，及可能具有高風險，不獲《證券及期貨條例》的保障。

作者_投委會錢生簡介： 投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

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