港鐵11月12日推殘疾人士免費乘車優惠 陪伴照顧者也可免費乘車

港鐵（00066）將於本周日（11月12日）的「2023 年國際復康日『殘疾人士免費乘搭車船日』」，為殘疾人士及其一位照顧者提供免費乘搭港鐵 優惠。另外，公司並提升了「關愛共乘」手機應用程式的功能，方便有需要的乘客查閱車站無障礙設施及升降機實時運作情況，提供貼心的無障礙出行體驗。



持有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一位照顧者，於本月12日當天可享有免費乘搭港鐵 1優惠，詳情如下：

• 乘客如常使用其註有「殘疾人士身分」的個人八達通乘搭港鐵、輕鐵或港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費。

• 乘客亦可前往各港鐵站及機場快綫站的客務中心、資訊台或聯絡車站職員，出示「殘疾人士登記證」並說明目的地，以索取當日有效的單程車票。



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• 持有「殘疾人士登記證」及「殘疾人士身分」的個人八達通的合資格乘客可在任何客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張。



• 乘客當天與同行照顧者乘搭輕鐵或港鐵巴士，須應職員要求出示其有效「殘疾人士登記證」或「殘疾人士身分」的個人八達通；而同行照顧者則毋須使用八達通、購票或投幣（投幣只適用於港鐵巴士）。



近年港鐵致力應用科技，輔助長者及有特別需要乘客無障礙出行。公司於去年底推出「關愛共乘」手機應用程式，最近更新增查閱車站無障礙設施的功能，亦為簡易版行程指南加入升降機實時運作情況的資訊，涵蓋所有重鐵車站，透過清晰易明及人性化的界面，讓有需要的乘客更容易獲取有關資訊，便利他們計劃行程，自在出行。公司會繼續與相關團體保持溝通，持續提升無障礙出行體驗。

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港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示：「我們很高興繼續支持殘疾人士免費乘搭車船日，同時感謝一群默默付出的照顧者，希望鼓勵殘疾人士及照顧者在當天出行，乘搭港鐵遊覽各區，探索不同社區的文化特色。公司一直心繫社區，致力締造無縫和關愛共融的運輸網絡，『關愛共乘』手機應用程式近日提升功能，積極運用科技為不同需要人士帶來更無縫、個人化，及貼心到位的出行體驗。」



乘客可於出發前瀏覽港鐵網頁(www.mtr.com.hk)、港鐵手機應用程式 MTR Mobile、「關愛共乘」手機應用程式，查閱最新的車務狀況、車站升降機及無障礙設施，例如有關斜道及輪椅升降台等資訊，以便計劃行程，並留意車站及車廂廣播最新的列車服務安排。

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責任編輯：陳詠妍