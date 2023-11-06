【香港經濟】花旗料今年本港經濟增長3.6% 低於政府預測下限

▲ 花旗下調今年本港經濟預測0.4個百分點

第3季本港生產總值將於本周五（11月10日）正式揭盅，上周五（3日）港府公布初步經濟預估數據，第3季GDP按年只升4.1%，遠遜於市場中位數5.2%預測。而財政司司長陳茂波昨（5日）已預警，料難達年初時估計，2月份預算案時政府曾預計今年全年GDP升3.5%至5.5%，及至8月時已修訂為升4%到5%。但近日專家率先出手，普遍預計只增長3.2%至3.6%，低於政府的4%下限預期。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，花旗分析員下調第4季GDP及今年全年增長0.4個百分點，第4季料按年增長5.7%，今年全年增3.6%。至於明年全年料按年增長3.5%。

專家對本港第4季GDP預測：

花旗由升6.1%調低至升5.7%

上商由6.6%調低至4.7%

今年全年預測：

花旗由4%調低至3.6%

上商由3.6%調低至3.3%

華僑銀行維持3.2%

明年全年預測：

花旗維持升3.5%

上商由2.4%提高至2.5%

華僑由3.7%調低至2.5%

2025年預測：

上商由2.6%提高至2.7%

華僑料升2.2%

華僑銀行香港經濟師姜靜說，政府統計處剛公布第三季GDP數據大致符合其預期，料下半年增速大約爲4%。在服務出口和私人消費帶動下，第四季經濟將繼續復甦，但高利率環境持續、資產市場價格調整、中國經濟增長未如預期强勁、市民消費模式轉變，以及出境旅遊增加，均增加下行風險，因此要達到政府預期的4%全年增長預測有一定難度，全年GDP增長預測維持在3.2%。

專家料主要央行明年開始減息

姜靜補充，進入2024年，隨着低基數效應消失，經濟增長料將放緩。同時，全球經濟增長大概率將明顯放緩，外需疲態加重，香港免不了受到波及。但從好的一方面來看，聯儲局等主要央行有機會在明年開始減息（目前市場估計儲局將減息0.75厘，該行估計有機會減1厘），對資產市場的壓力或減緩，負財富效應減弱；再加上内地持續推出穩增長措施（如增發一萬億元國債、提高財政赤字預算），遂預期中國明年的增長目標亦將設在5%水平，因此香港經濟仍有望達約2.5%的增長。

綜合名家的分析指，私人消費為GDP主要組成部份，約佔整體60%，惜消費市道疲弱；疊加出口轉差，適逢以巴衝突等地緣政冶因素，皆窒礙本港經濟復甦。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪