【珠璣人生@iM網欄】走向更美好未來 家有Venchi初成長

2005年我前往意大利公幹的時候邂逅了當地著名的朱古力品牌Venchi，一見鍾情後與她結下了不解之緣，此後Venchi 成了我的第三個Baby。當初這個蹣跚學步的Baby，如今已經16歲，也正步向未來準備迎接更大的挑戰和成長。

2007年Venchi如同一位初生的嬰兒來到香港，而我這位媽媽也懷著滿腔的憧憬和幸福，小心地呵護着她，盼著她能健康成長。經過四年的努力，2011年Venchi終於在海港城開設了第一間店舖，正式開始拓展零售生意。

2013年意大利總公司邀請我一起成立Venchi HK Ltd 並正式成為partner。此時，這個Baby終於能夠站穩香港，踏出了她的第一步。

2016年，Venchi又踏出了成長路上至關重要的一步：走出香港，邁向灣區。自從Venchi在廣州太古匯開設了華南地區的第一間分店之後，公司就一直堅守「扎根香港，穩步拓展」的理念逐步向外發展，開始在廣州和深圳開設多間分店，除了對品牌有信心之外，更重要的是看準了廣深兩地的潛力。隨著近年廣深兩地高速發展，人口結構更趨年輕化，新一代顧客的消費觀念、喜好和口味也越來越講究;同時，合理的租金和人工成本，發達的運輸網絡都為Venchi在內地的擴展提供了保障。

2018年熱愛嘗試與挑戰的 Venchi又邁進了新的一步：進駐澳門威尼斯人酒店。近年來接連推出的大型展覽和活動，令澳門吸引了全球更多的目光，使這個城市更多元化、更具發展潛力。Venchi正帶着大家的支持越飛越遠，越飛越高。

2021年Venchi HK帶着一顆好奇的心首次踏足佛山，在當地一間充滿懷舊格調的社區開設了第一間分店，佛山雖不是一線城市，但它卻保留了許多悠久的嶺南文化，更具古風和人文氣息，是一座充滿人情味和生活情調的城市，這也是Venchi選擇駐足佛山的原因。

今年，Venchi 16歲了，她的足跡已遍及全球多個城市，回顧這16年來我們結伴同行，跌跌撞撞走過的路，心中充滿了欣慰和祈盼：願你帶着大家最美好的祝福，懷著自己最堅定的信念，腳踏實地走向更美好的未來。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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