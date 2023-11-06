【大行報告】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價

友邦保險（01299）上周五公布第三季營運數據，新業務價值增長35%，勝過市場預期，股價造好，更獲多家券商唱好。

友邦股價繼上周五（3日）升3.8%後，周一（6日）再升2.3%，收報72.55元，成交額24億元。

花旗報告指，友邦第三季新業務價值略高於預期，以固定滙率計，按年升35%至9.94億美元，較市場預期高5%；這歸功於季內年化新保費升54%，也意味著第三季利潤率按季改善1.7個百分點；維持友邦「買入」評級，目標價105元。

大行對友邦最新評級及目標價

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野村報告稱，受到代理人業務及銀行保險所推動，友邦第三季內地業務增長加速，好過預期的低雙位數增長，但首9個月新業務價值利潤率低於預期，仍維持「買入」評級，目標價95.2元。友邦第三季新業務增長勝於該行預期，大致上因合作渠道表現較預期強勁。首9個月年化淨保費（ANP）按年升46%至59.22億美元，較預期高6%。

中金把友邦今、明兩年每股新業務價值上調2.4%和3.3%，各至0.35美元和0.4美元，意味著今明兩年新業務價值將同比增長30.6%和14.9%，維持「跑贏大市」評級，目標價94。該行指，友邦香港在內地旅客的帶動下保持快速增長。新業務價值於第三季繼續快速增長，主要由內地旅客的銷售額帶動。由於基數較高，本地業務按季略有下降。目前對內地客的銷售額約佔友邦香港第三季新業務價值的一半，該行認為對內地客銷售額的強勁帶動作用可能會持續至明年首季，之後由於基數較高，帶動作用可能會減弱。

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記者：李兆明