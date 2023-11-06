▲ 【11 SKIES】大中華區首間KidZania進駐11 SKIES 與近30個品牌合作、設7種獨有職業體驗

新世界發展 （00017） 旗下11 SKIES娛樂部分將於2024年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素，當中大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園將於11 SKIES登場。KidZania Hong Kong樓高三層，是「小城市的縮影」，小朋友可投身近50個職業體驗，從小建立理財、環境保護、健康與衛生等認知。

滙豐將在KidZania區內設置首個財富管理中心

KidZania Hong Kong與近30個國際及本地品牌合作，並設有7種獨有的職業體驗，包括滙豐將在KidZania區內設置首個財富管理中心，小朋友可以透過不同的活動，接觸基本的金錢和理財概念，例如儲蓄、消費、投資及相關風險，讓小朋友成為金融小達人。

此外，富通保險與KidZania合力打造綜合體育館，小朋友將會化身成專業的籃球員、足球員、網球員和啦啦隊員等，參與專爲他們設計的運動遊戲。香港電訊 （06823） 亦會於KidZania Hong Kong開設區内首個5G智慧城市科技工作坊。小朋友可嘗試擔任5G智慧城市工程師，模擬利用 5G 技術策略性地規劃基站的佈局，以確保整個智慧城市有最佳的網絡覆蓋。

KidZania趣志家至今已遍佈全球27個地區，超過18個據點，共接待超過1億名顧客。

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編輯：陳韻妍