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【港元定存】港元3個月短存息4.8厘 較兩年長存賺多35萬元利息

Hot Talk 15:48 2023/11/06

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不少港元短存息較長期存款高

美國煞停加息，港銀也爭相休戰，今天（11月6日）有1間銀行調整港元定期存款息，建行亞洲微削1個月年息0.05厘至4.3厘。檢視11月開局至今首6天，暫有8間銀行調整定存息，當中有4間加息，包括虛擬銀行富融（Fusion Bank）提高半年及1年年息0.1厘，令新息率齊報4.7厘；以1年期計，打入三甲列。

焦點短息高於長息銀行

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其他短息高於長息銀行

港銀年息（厘）起存額（元）備註
平安壹賬通4.70
（4個月）
4.50
（半年及1年）		100元適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
星展4.70
（半年）
4.35
（9個月及1年）		5萬元指定理財戶及網上優惠
理慧4.70
（半年）
3.40
（1年）		20萬虛擬銀行
集友4.70
（3個月）
4.65
（半年）
4.10
（1年）		100萬元個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立
華僑銀行4.65
（半年及9個月）
4.00
（1年）		10萬元現有或升級至「宏富理財」；全新「宏富理財」戶須100萬元，上限800萬元
交銀香港4.60
（半年）
4.15
（1年）		2萬元指定電子渠道開立
工銀亞洲4.60
（3個月）
4.40
（半年）
4.00
（1年）		300萬元10月11日推，網上或手機銀行
上商4.53
（3個月）
4.38
（半年）
3.63
（1年）		1000元10月25日推，網上或流動銀行
花旗4.50
（3個月）
4.31
（半年）
4.23
（1年）		不設最低存款網上或手機銀行
Mox4.50
（半年）
4.10
（1年）		10元虛擬銀行
中銀香港4.50
（3個月及半年）
3.40
（1年）		1萬元合資格新資金結餘
渣打4.50
（3個月及半年）
3.40
（1年）		1萬元新資金及網上優惠
恒生4.50
（3個月及半年）
3.10
（1年）		1萬元合資格新資金結餘
大眾銀行4.50
（3個月及半年）
4.30
（1年）		50萬元允新舊資金
招商永隆4.50
（3個月）
4.45
（半年、9個月及1年）
3.00
（兩年）		500萬手機App存款
大新4.40
（4個月及半年）
3.30
（1年）		100萬指定理財戶及新資金
眾安3.65
（4個月）
2.51
（半年）		1元虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至11月6日

此外，集友、花旗及大眾財務亦加不同存期的年息，反觀工銀亞洲逆市獨減；而大眾銀行、建行亞洲及匯立（WeLab Bank）加減不一。

此外，聯儲局連續兩次會議凍息，市料美息快見頂，甫踏入11月港銀的加息潮也大為收歛，即使加息也專攻搶跨年錢的3個月期，致令短息高於長息的倒掛現象加劇。

港銀搶跨年錢 專攻3個月定存

計及相同存款及附帶條件一樣，目前竟多達22間行的短息勝長息，差距最大仍是創興，3個月年息現為4.8厘，較1年期的3.35厘高1.45厘，且遠較兩年期0.25厘高4.55厘。

倘以創興的存款上限為5000萬元計算，存3個月已可賺取60萬元利息，相比兩年期期內只賺息25萬元，短存反多賺35萬元。

另1個月拆息今天轉升至4.86厘，港息後向繫於美元及美息，渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖今早說，美國非農就業數據差過預期，上周五美債收益率大跌，10年期政府債券收益率曾跌穿4.5厘，見一個月低位；2年期債息則跌15個基點至4.84厘，是8月以來最低。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克上周五表示反對進一步加息，里士滿聯儲銀行行長巴爾金及明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦發表鴿派言論，拖累美元跌勢加劇，一度失守105。

陳正犖補充，美滙指數同時跌穿50天移動平均線和今年3月高位，錄得7月以來最大單周跌幅，未來幾天或下試104.7支持位。

反映銀行資金成本的3個月拆息現為5.24厘，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今天指，第4季3個月港元拆息預測為5.52厘，明年首季料為5.57厘；至於港滙3個月內預測為7.82，未來6至12個月預測為7.8。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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美滙指數 加息 美國聯儲局 建行亞洲 創興銀行（01111） 港元定期存款 定期存款
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