  • 30°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大高科技集團200億人幣股權被凍結　恒大地產再被強制執行4億人幣

股市 15:45 2023/11/06

分享：

分享：

【恒大危機】恒大高科技集團200億人幣股權被凍結　恒大地產再被強制執行4億人幣

中國恒大 （03333） 旗下繼續有公司的股權被凍結。據內媒引述天眼查App顯示，恒大高科技集團有限公司被凍結股權200億（人民幣，下同），凍結期限自2023年10月27日至2026年10月26日，執行法院為河北省滄州市中級人民法院。

恒大高科技集團有限公司成立於2018年6月，法定代表人為林肯秋，註冊資本200億，經營範圍含高科技產業運營，生命科學、航空航天、積體電路、量子科技、新能源、人工智慧、機器人的技術的開發應用及推廣轉移、技術諮詢服務、資訊諮詢服務等，由恒大集團全資持股。風險資訊顯示，該公司存在1條被執行人資訊，並於今年10月強制執行554萬餘元。

另外，據天眼查顯示，11月1日至3日，恒大地產集團有限公司新增多條被執行人信息，執行標的合計4億餘元，涉及金融借款合同糾紛、票據糾紛等，執行法院包括貴陽市觀山湖區人民法院、濟南市中級人民法院等。風險信息顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在520餘條被執行人信息，被執行總金額超547億元。

相關文章：

【恒大危機】恒大︰恒大地產截至9月底未能清償到期債約2808億人幣

【恒大危機】恒大據報向境外債權人提新方案　以債權換恒大汽車、恒大物業三成股權

編輯：袁諾曦

港股 中國恒大（03333）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元定存】港元3個月短存息4.8厘 較兩年長存賺多35萬元利息

下一篇文章

【大行看法】「長勝將軍」劉國傑歎今年被市況難倒　「今年投資中國有難處，因為樣樣都好似唔係好得」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款