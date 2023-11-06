▲ 【恒大危機】恒大高科技集團200億人幣股權被凍結 恒大地產再被強制執行4億人幣

中國恒大 （03333） 旗下繼續有公司的股權被凍結。據內媒引述天眼查App顯示，恒大高科技集團有限公司被凍結股權200億（人民幣，下同），凍結期限自2023年10月27日至2026年10月26日，執行法院為河北省滄州市中級人民法院。

恒大高科技集團有限公司成立於2018年6月，法定代表人為林肯秋，註冊資本200億，經營範圍含高科技產業運營，生命科學、航空航天、積體電路、量子科技、新能源、人工智慧、機器人的技術的開發應用及推廣轉移、技術諮詢服務、資訊諮詢服務等，由恒大集團全資持股。風險資訊顯示，該公司存在1條被執行人資訊，並於今年10月強制執行554萬餘元。

另外，據天眼查顯示，11月1日至3日，恒大地產集團有限公司新增多條被執行人信息，執行標的合計4億餘元，涉及金融借款合同糾紛、票據糾紛等，執行法院包括貴陽市觀山湖區人民法院、濟南市中級人民法院等。風險信息顯示，目前，恒大地產集團有限公司存在520餘條被執行人信息，被執行總金額超547億元。

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編輯：袁諾曦