社交平台X將提供xAI功能 馬斯克：這項技術將能夠 「無所不能」

Tesla（TSLA）CEO馬斯克（Elon Musk）周日在一篇文章中表示，他的人工智能新創公司xAI將被整合到他的社交媒體平台X中，並將作為一個獨立的應用程式提供給使用者。

馬斯克表示，xAI 在上周五向所有 X Premium+ 訂閱者提供名為 Grok 的機器人後，發布了第一個人工智能模型。

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xAI的目標是創建「 幫助人類尋求理解和知識」的人工智慧工具，Grok的設計目的是用一點機智來回答問題。

馬斯克曾批評大科技公司在人工智慧方面的努力充斥著審查制度，他在今年7月推出了xAI，稱其為「最大限度尋求真理的人工智慧」，試圖理解宇宙的本質，與Google（GOOGL）的Bard和微軟（MSFT）的Bing人工智慧相抗衡。

馬斯克上周與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面，他認為人工智能是 「歷史上最具顛覆性的力量」。 馬斯克在英國布萊切利公園（Bletchley Park）舉行的首屆全球人工智慧安全高峰會上指：「這項技術將能夠 「無所不能」，並讓我們今天所知的就業成為過去。」

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責任編輯：張瑋婷