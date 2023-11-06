疑涉小便風波 青啤三廠更換負責人

內地商業查詢平台天眼查顯示，近日，青島啤酒（00168）旗下青島啤酒三廠發生工商變更，負責人由劉德利變更為楊振國。青島啤酒三廠成立於2012年2月，為青島啤酒股份有限公司分支機構，經營範圍為啤酒（熟啤酒、鮮啤酒、特種啤酒）製造。青島啤酒全日收報59.2元上升2.1%。

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內地媒體早前報道，「青島啤酒三廠被曝有工人在原料倉小便」一事引發外界關注。青島啤酒事後發布整改說明稱，將強化外包業務人員管理，納入工廠一體化管理，成立專項調查組，對相關責任單位、責任人的失職行為進行調查；對已封存的麥芽，正進行無害化處理，確保不進入食品生產加工環節。集團指目前生產經營情況一切正常。

另外滙證發表研究報告指，青島啤酒第三季業績大致符合該行預期，儘管整體銷量受到高基數壓力，及消費復甦疲弱，但平均銷售價格增長繼續帶動收入增長。報告對集團的結構性增長潛力維持正面看法，並料將維持穩定的盈利增長；維持「買入」評級，H股目標價亦由96元降至91元。

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