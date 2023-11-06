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【以巴戰爭】法塔赫斥以國野蠻 澳洲對以售武遭司法挑戰

環球政治 15:37 2023/11/06

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運作巴人自治政府的巴勒斯坦解放組織法塔赫（Fatah）周日（5日）發聲明，譴責以色列對加沙（Gaza）的野蠻滅絕戰爭，再度要求以軍停火。另外，有巴勒斯坦人權組織發起訴訟，要求澳洲政府披露對以色列出口的軍備，是否有用於襲擊加沙平民。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認 烏將領稱陷僵局俄佔上風 【下一頁】

法塔赫中央委員會周日晚舉行會議，討論以色列持續轟炸加沙的最新情況，並重申巴勒斯坦要求結束戰爭的立場。

委員會發表聲明要求以色列停止侵略加沙，指加沙人民遭受以軍的野蠻滅絕戰爭，又指控以軍針對婦孺。委員會敦促國際社會肩負責任，制止對加沙巴勒斯坦人的流血大屠殺和侵略。

【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火 【下一頁】

另外，有指澳洲過去6年批准了322項對以色列的國防出口，而軍備出口都需要發出許可證。

澳洲國際司法中心（ACIJ）支持下，三個巴勒斯坦人權組織Al-Haq、 Al Mezan Center for Human Rights及the Palestinian Centre for Human Rights入稟澳洲聯邦法院，要求國防部公布相關許可文件。

上述組織稱相信有證據表明，以色列正使用澳洲政府提供的商品和技術，嚴重侵犯加沙人民的人權。

組織代表指，澳洲必須披露向以國出口武器方面所扮演的角色，外界也應知道哪些國家為以色列向巴人施暴而提供武器，而澳洲絕不能成為這場暴力事件的同謀。

澳洲政府回應指，當局是基於任何相關人權風險及澳洲遵守國際義務的情況，對許可證作評估。如果國防部發現出口產品和技術或用於促進侵犯人權，將拒發許可證。

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責任編輯：鄭錦玲

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