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美孚新邨三房698萬售　比數月前同類單位平逾三球

股樓投資 16:39 2023/11/06

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美聯物業王俊康表示，美孚新邨新近錄得一宗3房單位之買賣個案，成交價698萬元，較7月樓上4層同一單位成交價低302萬。

上述成交單位為美孚新邨5期恆柏道1號中高層D室，實用面積703平方呎，屬三房間隔，內櫳企理，吸引用家以698萬元承接，折合實用呎價約9,929元。資料顯示，對上4層同一單位，今年7月份以1,000萬元成交，是次低出三成。

據了解，上址原業主於2000年8月以238萬元購得，是次轉手帳面獲利460萬元，升值1.9倍。

 

延伸閲讀：NOVO LAND 2A期新價單設上限5%保障 樓價跌可向發展商申請補償【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 美孚新邨 美聯物業

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