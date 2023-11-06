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【吉利175】極氪公布首款純電動車 命名「極氪007」 料廣州車展開售

股樓投資 15:39 2023/11/06

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據內地媒體報道，吉利汽車（00175）旗下新能源車品牌「極氪」正式公布，首款純電動豪華轎車命名為「極氪007」，並將於11月17日至26日舉行的「2023廣州車展」亮相兼開售。

吉利周一（6日）收報9.8元，升3.4%，成交額6,000萬元。

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根據介紹，極氪007仍由Stefan Sielaff的設計師團隊打造。極氪007採用800V高壓平台，搭載高通8295 晶片，而且採用了3 顆雷射雷達。

該車將作為極氪品牌的第四款車型，基於PMA2+平台生產，定位純電豪華B級轎車，競爭對手包括特斯拉Model 3、比亞迪（01121）海豹、小鵬（09868）P7等主流車型。PMA平台為吉利和富豪汽車(Volvo)共同研發，適用於中型以及中大型車的純電動平台。

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記者：李兆明

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