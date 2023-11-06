▲ 【虛擬資產】證監會梁鳳儀：若滿足監管問題 考慮允散戶參與現貨加密貨幣ETF

港府銳意發展虛擬資產之際，證監會最新對現貨加密貨幣ETF開出綠燈。證監會行政總裁梁鳳儀接受《彭博》訪問時稱，如果滿足監管疑慮的話，香港會考慮讓散戶參與投資現貨加密貨幣ETF。

梁鳳儀稱，歡迎採用創新技術來提高效率和客戶體驗的提案，只要相應新風險得到解決，當局很樂意嘗試，不論資產如何，證監會方向都是一致。

比特幣今年飆升110%，部分原因是市場預期貝萊德等公司短期內有機會獲批推美國首個追蹤現貨比特幣 ETF。雖然香港及美國股市現時均有追蹤加密貨幣期貨ETF產品，但規模不算大，香港的三星比特幣期貨ETF （03135） 、南方東英比特幣期貨ETF （03066） 及南方東英以太期貨 ETF （03068） 的總資產約6500萬美元。

早前本港爆出無牌加密貨幣交易所JPEX欺詐事件，梁鳳儀稱，事件凸顯建立健全、全面的監管框架的必要性，而證監會亦提高虛擬資產交易牌照申請的透明度。

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編輯：李哲毅