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守正創新　開拓發展

宏觀解讀 15:16 2023/11/06

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2023年10月底召開的中央金融會議強調「金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分」，以「做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融五篇大文章」為途徑，多角度豐富了金融領域守正創新的時代內涵，助力開拓中國特色金融發展之路。

第一，科技金融以金融體系的改革開放和服務創新來支持科技進步。科技金融可以通過精准匹配科研機構、科技產業、科技企業不同層次的金融需求，統籌直接融資和間接融資兩個主管道，有針對性地創新金融產品、優化服務模式、提升服務效能，實現科技創新鏈條與金融資本鏈條的有機結合，為基礎科學的突破、科學應用的普及和科技企業的發展提供全週期、全品種、全鏈條的投融資支持和金融專業服務。

第二，綠色金融以可持續發展為目標，構建人與自然生命共同體。隨著全球氣候變化和環境挑戰日益突出，中國積極回應全球可持續發展的呼籲，提出構建人與自然生命共同體。在中國的可持續發展戰略中，綠色金融扮演著引導資金流向低碳、環保和可持續發展領域的重要角色，不斷推動中國經濟的綠色轉型和可持續發展，為中國式現代化注入了綠色動力。

第三，普惠金融以鄉村振興為重點，著眼全體人民促進實現共用發展。普惠金融是金融服務覆蓋面的拓展和金融包容性的提升，是堅持以人民為中心的價值取向的具體表現。一方面著眼全體人民，普惠金融突出「普」。通過拓展金融服務的覆蓋面，讓金融服務更加廣泛地觸及到更多地區。另一方面實現共用發展，普惠金融著重「惠」。通過金融創新和科技應用，提供更多適應農民、小微企業等特定需求的金融產品和服務。

第四，養老金融以應對人口老齡化為挑戰，增強社會福利保障。隨著人口老齡化程度不斷加深，養老保障問題日益凸顯，構建完善養老金融將在穩定養老保障機制方面發揮積極作用。養老金融通過建立健全的養老金融體系，為老年人提供養老儲蓄、養老保險和養老投資等服務，實現“老有所養、老有所醫、老有所樂”的目標。

第五 ，數字金融以數字經濟賦能為核心，重塑金融行業發展新格局。數字已經成為除勞動力、土地、資本、技術以外的另一大生產要素，正在深刻地改變著金融行業的運營和發展，加快推進了中國特色現代金融體系的建設。數字金融借力數字經濟發展，通過找准數位化方向，以明確自身的定位和目標；積極培育數位化能力，以適應數位化時代的發展需求；落實數位化價值，以持續產生經濟和社會效益等三方面結合，將進一步增強中國金融領域在數位化浪潮中的競爭力，也將為中國式現代化的實現作出積極貢獻。

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【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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