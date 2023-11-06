日本10月份服務業活動今年以來最慢擴張 PMI值從9月53.8降至51.6

日本一項商業調查周一（6日）顯示，日本10月份服務業活動的擴張速度為今年以來最慢，這加劇了人們對推動經濟成長的關鍵部門持續疲軟的擔憂。受需求疲軟的影響，10月日本auじぶん銀行日本製造業採購經理人指數（PMI）終值從9月的53.8降至51.6。

根據標準普爾全球資訊公司（S&P Global Intelligence）編製的調查報告，該指數略高於51.1的速報值，仍高於50.0的擴張與收縮臨界值。



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標準普爾全球公司經濟總監哈克（Andrew Harker）表示：「雖然PMI數據繼續為日本服務業帶來正面的解讀，但最近的趨勢顯示成長正在減弱。」

雖然消費保持了疫情後的勢頭，但新訂單的成長是自 1 月以來最弱的，新出口訂單 14 個月來首次陷入萎縮。調查發現，就業恢復成長，但退休抵消了整體就業創造的步伐。 企業預期雖然樂觀，但卻降至九個月以來的最低點。

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中東衝突的惡化和中國經濟成長的放緩給日本這個世界最大經濟體的前景蒙上了陰影。 日本政府上周制定了超過 17 兆日圓（約 1,130 億美元）的措施，以緩解通貨膨脹對經濟的打擊。

盡管燃料成本和工資上漲，通膨壓力已降至四個月來的最低點，這也帶來了一些正面的消息。

綜合製造業和服務業活動數據的綜合採購經理人指數（PMI）從 9 月的 52.1 降至 10 月的 50.5，連續 10 個月保持在 50 的損益平衡點之上。

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責任編輯：張瑋婷