高級日本料理三和敘聯同本地藝術家以全新設計登場 推出冬日精選嚐味及爐端燒菜單 帶來味蕾與視覺的雙重饗宴 

美食是藝術的其中一種體現。集三大傳統日本料理：壽司、鐵 板燒、爐端燒於一身的高級日本料理三和敘，聯同兩位本地著名藝術家 ─ 何紀嵐(Eric Ho)及關舒文(Sharmaine Kwan)，以其標誌性的現代中國水墨畫作以及霓虹燈光裝置藝術，為店鋪外觀及地面樓層（G/F）注入別出心裁的藝術裝潢。以全新面目登場的三和敘以藝術與美食，煥發出年輕玩味的全新形象。同時，三和敘推出以鮮味螃蟹為主角的「三和敘 ‧ 蟹逅」冬日嚐味九道菜特色菜單，以及由主廚發辦的「爐端燒 – 割烹 ‧ 響」特色菜單，為客人帶來味蕾與視覺的雙重饗宴體驗。

▲ 冬日嚐味「三和敘 ‧ 蟹逅」九道菜特色菜單 每位港幣$1,580+ 10% (最少四位)

全新店面 創造藝術與美食交織的世界



位於九龍城的高級日本料理三和敘，地面樓層以爐端燒為主題，亦是今次全新裝潢焦點。由香港藝術家何紀嵐 (Eric Ho) 及關舒文 (Sharmaine Kwan) 攜手合作，展現香港本土及九龍城 的特色面貌。外牆粉飾上 Eric 近年「深黑印象」水墨系列的新創作品，以空曠海灣景象與小巷形成鮮明的對比，製造遼闊的視覺效果。加上啟德舊機場的經典九龍城元素，滿載香港人的集體回憶。室內以 Eric 的「香港格式」壁畫作品展示香港舊城區情懷，配以Sharmaine為三和敘設計別具日本元素的霓虹光管作品，向香港和日本豐富的歷史、傳統和文化融合致敬。甫踏進三和敘的一刻，就如置身於藝術與美食交織的世界中。

▲ 三和敘地面樓層及外牆以全新裝潢，為客人帶來香港與日本文化交織的饗宴體驗。

「三和敘 ‧ 蟹逅」 - 冬日嚐味九道菜特色菜單



由廚師發辦的冬日嚐味「三和敘 ‧ 蟹逅」九道菜特色菜單，以來自不同地方的鮮味螃蟹入饌。 透過精湛的爐端燒技藝，並融匯西式烹調概念，將日本匠心料理以獨特方式呈現。

冬日嚐味菜單內容豐富，由前菜、七道螃蟹菜式至時令果物，每一道佳餚都別具心思。當中包括蟹湯燙炙松葉蟹腳，選用了肉質肥美、蟹膏濃香的松葉蟹。主廚先以松葉蟹蟹肉及蟹膏熬湯鎖住香味，再將松葉蟹腳生拆，上菜時以蟹蓋盛載蟹湯，伴以炭爐保持溫度。客人可體驗以蟹湯將松葉蟹腳燙至三到五成熟，品嚐最鮮甜的蟹肉滋味在味蕾併發。另外，蟹肉紫菜天婦羅將鮮香蟹膏醬料煮成的蟹蘸配以厚身和帶有天然旨味的紫菜天婦羅。客人可以同時感愛螃蟹的鮮味以及香脆口感，絕對是上佳滋味。

▲ 「三和敘 ‧ 蟹逅」嚐味菜單精選菜式： 蟹湯燙炙松葉蟹腳、蟹肉紫菜天婦羅、蟹肉松茸陶鍋飯 （由上至下）

而「三和敘 ‧ 蟹逅」嚐味菜單中不得不提鐵板鱈場蟹腳及蟹肉松茸陶鍋飯。鐵板鱈場蟹腳選用挪威鱈場紅蟹蟹腳，份量十足而且肉質爽口有嚼勁。主廚先將新鮮蟹腳於鐵板上烤焗，除了配以海鹽和牛油令蟹腳更嫩滑，亦佐以檸矇汁及柚子皮，大大提升了蟹腳當中的鮮味。而最後一道蟹肉松茸陶鍋飯，以陶鍋加入乾松茸水與蟹肉，將飯煮至粒粒分明、盡收湯汁精華後，再以松茸、蟹肉、海膽及三文魚籽伴上。每一口飯都吸收了飽滿蟹香，令人暖意在心頭同時，亦為 整個嚐味菜單畫下完美句點。



主廚發辦菜單「爐端燒 – 割烹 ‧ 響」



除了時令蟹饌，將日本爐端燒料理與法國菜的烹飪技巧結合在一起的「爐端燒 – 割烹 ‧ 響」特色菜單亦是三和敘的特色之一。每道菜品都經精心設計，並非常注重擺盤美感，展現食物的美和藝術性。而餐單以海鮮為主打，可品嚐到各種時令鮮味，包括松葉蟹及龍蝦，配合創新的烹飪技術和配搭，帶來一種獨特的味覺體驗。

「三和敘 ‧ 蟹逅」嚐味菜單供應期為2023年10月20日起至2024年2月29日，定價每位港幣$1,580* (最少四位)。而「爐端燒 – 割烹 ‧ 響」定價每位港幣$1,380*。樓高五層的三和敘，除了地面樓層以爐端燒作為主題，一樓的鐵板燒主題貫徹日本傳統風格同時，菜單亦呈現了三和敘獨特現代創意元素。而二樓的壽司料理，則以最優質的新鮮食材，展示三和敘的匠人精神。最後樓兩層為VIP貴賓室，設有100寸電視熒幕及音響設備，提供多元化又專屬的飲食享受空間。透過全新登場的兩款特色菜單及充滿藝術元素的裝潢，三和敘希望為客人帶來味蕾與視覺的雙重饗宴體驗。

*須另加一服務費

餐廳資料

三和敘

地址：香港九龍城福佬村道 46 號

電話：2321 0867

WhatsApp 訂座：5743 9409

營業時間： 星期二至星期日 (星期一休息，公眾假期除外)

午市 – 中午 12 時至下午 3 時

晚市 – 下午 6 時至晚上 11 時

網址：http://sanwa-jo.com.hk/

社交媒體：Instagram ＠Sanwa_Jo & Facebook ＠三和敘 Sanwa Jo

關於三和敘

位於九龍城的高級日本料理三和敘，結集傳統日本料理三大菜式:壽司、鐵板燒、爐端燒，及和食的日式餐飲槪念。由多位經驗豐富的主廚主理，嚴選時令食材，遵從傳統日本料理製作同時，注入創新元素，將兩者發揮得淋漓盡致。樓高五層的餐廳，以開放式廚房的設計，配以典麗雅致的和式裝潢，並設有兩層 VIP 房，讓顧客盡情於悠然的用餐環境享受頂級美饌及美酒。

#Sanwajohk @sanwa_jo

(特約)