【尋找工作的好去處】深水埗招聘會提供超過2,600個職位空缺 月薪高達21,000元 中五學歷以下可申請 !

勞工處將於這個周三至周四在深水埗西九龍中心舉辦職場新機遇招聘會，提供超過2,600個不同行業的職位空缺，讓求職人士擁有更多就業機會。

招聘會將有約40間機構參與，每天約有20間機構在會場設置展位，現場進行招聘。提供的職位包括工程師、會計主任、糕餅師、裁縫員、調酒員、程式員、文員、廚房助理、保安主任、電子商務助理、倉務員等各個領域。招聘會提供的空缺約佔89%的比例為全職職位，月薪大多在13,000元至21,000元之間。約94%的職位要求中五學歷或以下，而約69%的職位則無需相關工作經驗。

招聘會將在上午11時至下午5時30分舉行，且參加完全免費。求職人士只需遞交職位申請，有機會即場進行面試。

如正在尋找工作，不妨前往深水埗招聘會，會場提供豐富職位選擇，不論的學歷或工作經驗如何，都有機會找到合適的工作機會。

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撰文：陳玉蓮