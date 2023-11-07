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【保你大】持有人過身 保單何解不能轉名？

理財智慧 17:13 2023/11/07

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今日我一踏入芳姐的茶餐廳，伙記阿蘇就走過來，緊張地問我有沒有時間傾兩句。

蘇：「森哥，有事想請教。我記得你說過，如果自己替子女買保險，即是受保人是子女，而持有人就是自己，萬一自己過身，如果受保人已經年滿18歲，他/她就會自動成為保單持有人；但如果子女未成年，就會由他們的監護人成為保單持有人，這個對嗎？」

森：「阿蘇，為甚麼這麼心急，問我這些專業的問題？！」我故弄玄虛，令阿蘇馬上講出他的「潛台詞」。

蘇：「是這樣的，我有個親戚過身了，但他的保險遲遲未能更改持有人。」

森：「嗯，有這種事嗎？但你指他的保險不能轉持有人是甚麼意思？」

欠債未還未批遺產承辦？

蘇：「嗯，他自己作受保人的人壽保險已經賠了，但他替未成年子女買的保險，即是子女是受保人，他是持有人的保單，就遲遲未能轉換持有人，因為他的太太想由自己作為持有人。保險公司說，法庭未能批准遺產承辦，因為持有人有欠債未還。」阿蘇大致將事情說明白。

森：「阿蘇，我大致明白你的問題重心了！首先，你剛才說到，保單持有人過身後的轉名安排，我要補充一下。如果是近10年的保單，不少保險公司的做法都是，如果持有人過身時，受保人已經成年，就會由受保人成為保單持有人。」

森：「但如果受保人未成年，但買單時有填第二持有人的話，通常會是父或母一方作為第二持有人的，那麼這位父或母就會變成保單持有人。但如果沒有第二持有人，持有人的遺產繼承人就會成為保單持有人。」

蘇：「咦，這應該是我親戚的太太，但正是這樣，但保險公司不批呢！」

森：「因為遺產繼承人要拿到遺產承辦書才可以辦理更改持有人的手續。聽你所說，你這位親戚生前有欠債，是不是向銀行或其他金融機構借了錢？」

蘇：「詳情我不太清楚，但好像是一些私人貸款。」

森：「我估計，金融機構應該知悉你親戚已經過身，因此，該等金融機構向法庭提交了一份『知會備忘』，要求法庭不要批出遺產承辦書，直到有人替該欠債人還了錢，該等金融機構撤銷『知會備忘』之後，才批出遺產承辦書。」

蘇：「啊，原來這事件是這麼複雜的。那麼，現在他們可以怎麼辦？」

需撤銷知會備忘再轉換

森：「當然是由後人替你親戚還了欠款，並叫金融機構撤銷該份『知會備忘』，當法庭批出遺產承辦書之後，就可以向保險公司提出轉換持有人的要求了。」

蘇：「噢，幸好他欠的錢不太多，他太太應該可以應付的，那麼，我去提醒她，多謝你的解說。」

森：「不要客氣。但我也要說明一下，不同保險公司不同時期的保單或許有不同的安排，最好看清楚保單條款才去行事就沒錯了！」

蘇：「也是的，如果有需要，再找你幫忙可以嗎？」

森：「可以的，但理論上，你親戚的太太應該找自己的保險顧問查詢呢！」我半開玩笑地說。

蘇：「據我理解，他的保險顧問已經離職，接手的顧問不曾聯絡他呢！」

森：「嗯，明白，但其實也可以直接聯絡保險公司的客戶服務中心！」

蘇：「收到！」

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第836期《iMoney》Focus。

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    撰文：陳玉蓮

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