【裝修設計】4人家庭豪花86萬裝修 滿足家人獨特喜好

每個人都擁有獨特的生活習慣和需求，在裝修的要求亦因此而有所不同。今期精明裝修案例為一家四口的家庭，居住在屯門星堤，單位面積達791平方呎，Oscar C. Studio設計師為他們全屋裝修以滿足每個人的生活，花費約86萬元。

由於家中有小朋友，屋主非常希望擁有充足的收納空間，同時為每個家庭成員提供足夠的空間來追求自己的興趣。因此，設計師在門口設計了一個多功能鞋櫃作為玄關，上至下分別用於儲物、C字位、坐位和常用鞋位。鞋櫃的對面使用了特殊的牆紙設計，增添整體空間的設計感，並與旁邊統一的灰色牆壁形成呼應。

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進入飯廳位置，設計師採用了與眾不同的卡座設計，以滿足業主的喜好。除了卡座之外，還在上方設置了一個飾櫃，內部提供儲物空間，而轉角位置也可用於放置物品。這樣的設計既提供了舒適的用餐環境，又提供充足的儲物空間。

趟摺窗分隔客廳廚房

廚房方面，業主希望可以根據需要，調整開放程度。因此，設計師在廚房設置了一個趟摺窗。在開放情況下，趟摺窗具有吧枱功能，而吧枱背後則設有多功能儲物櫃。這種設計完美將客廳及廚房分隔開的同時，在煮食時亦不會將油煙帶到客廳。主廁設置企缸及日式浸缸，浴屏的設計實現乾濕分離的效果。客廁將浴缸改為企缸，部分磚牆進行了重砌，並設置了趟門以實現乾濕分離。

主人房保留三邊落床設計，電視機位置凹入，設計師巧妙利用這個位置增添層架，同時透過窗枱位置設置一個書枱，並在房間內增加獨立的衣帽間，採用U型開放式設計，並設置小地枱，衣櫃通道處更安裝燈光，加上滲燈設計，讓業主在任何時候亦可以輕易找到衣服。由於業主熱愛閱讀，書房設置了地枱及大書櫃，並利用窗枱位置打造一張L字型書枱，另一邊預留位置放置電子琴。兒童房間採用半閣樓設計，提供休息、閱讀及音樂演奏的空間。下層是休息及音樂空間，上層是溫習空間，閣樓樓梯全部可作儲物之用，充分利用空間。

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撰文：陳玉蓮