環保建築大獎2023提名破歷屆新高　9發展商、顧問公司及機構獲綠建領導先鋒大奬

由香港綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2023」於上周五（3日）舉行頒獎晚宴，並公布得獎項目及機構名單。 兩年一度的環保建築大獎是本港極具公信力的獎項，旨在表揚對可持續發展和環保建築有傑出表現和貢獻的項目和機構，屬業界最高殊榮之一。本屆大獎以「擁抱美好生活‧ 締造優質綠建環境」為主題，獲得業界踴躍參與，提名數目創歷史新高達147項，較上屆躍升47%。本屆錄得共117個入圍項目，大會於頒獎晚宴上公布 68 個獎項得主， 包括9個綠建領導先鋒大獎、16個大獎、35個優異獎及8個「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」。

「環保建築大獎2023」今年踏入第九屆，頒獎晚宴邀得香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪, JP, 擔任主禮嘉賓，並邀請了環保建築大獎 2023 籌辦委員會及環保建築專業議會主席甄英傑測量師、香港綠色建築議會主席張天祥博士, SBS，以及環保建築大獎 2023 學術委員會陳祖聲建築師，以表揚建築業界的精英，包括發展商、建築公司、顧問公司、物業管理公司、政府及各界別涵蓋建築物整個生命周期的代表。

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其中本屆綠建領導先鋒大奬分別由發展商-信和集團、顧問公司-利安顧問和葉頌文環保建築師事務所、設施管理公司-香港置地（物業管理）和新世界物業管理、政府、公共機構及非政府機構- 中華電力、承建商-中國建築工程 （香港），以及綠色產品及科技行業-友盟建築材料有限公司和施耐德電氣（香港）獲得，以表揚他們在促進香港建築環境在可持續發展上的貢獻。

甯漢豪表示，環保建築大獎旨在表揚各界在 可持續建築設計、施工和營運方面的卓越表現，以及見證業界在可持續發展的積極參與。今年，大獎再次獲得廣泛支持，五個獎項類別的提名數量再創新高。展望未來，期望共創更環保、更具抗禦力、更和諧的城市。

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