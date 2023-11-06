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【X更新】xAI將整合至X　向X Premium+訂閱者開放

科技 15:05 2023/11/06

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Elon Musk昨（5日）宣布將xAI整合到X平台上，但能作為獨立的應用程式使用。

X（前稱Twitter）老闆Elon Musk在7月成立人工智能（AI）公司xAI，並稱其為「最大程度尋求真理的AI」，期望能與Google的Bard和Microsoft的Bing AI看齊。Elon Musk昨（5日）宣布將xAI整合到X平台上，但能作為獨立的應用程式使用。

Elon Musk在上周六（4日）以xAI名義推出首個AI模型Grok，並允許某部分人士使用。xAI旨在「協助人類尋求理解和知識」，而設計Grok的目的則是運用智慧回答問題。貼文指，軟件在通過測試後將開放予X Premium+訂閱者使用。Elon Musk表示，Grok可透過X平台存取即時資訊，比其他模型更具優勢。

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另外，Elon Musk上周向英國首相Rishi Sunak談及認為AI是「歷史上最毀滅性的力量」。他亦在首屆AI安全高峰會上預測，AI將能處理所有事情，使人類現在認知的就業成為過去。

責任編輯：歐朗欣

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