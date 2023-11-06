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英內政大臣擬立法限制露宿 批將搭帳篷當生活方式

環球社會熱點 14:18 2023/11/06

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英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）批評，部分人將於公共場所搭帳篷視為生活方式，考慮處罰拒絕當局幫助的人士。有慈善團體反對計劃，指任何人都不應因無家可歸而受罰。

辛偉誠再被轟「堅離地誠」鼓勵打工仔棄穩定收入創業 【下一頁】

英媒報道，當局計劃在新的刑事司法法案中插入兩項條款，適用於英格蘭和威爾斯，針對阻礙商店門口等造成滋擾的帳篷露宿者。

當局或列入民事罪行，如果造成滋擾者的帳篷是由慈善組織分發，組織或被處以罰款。

柏斐文在社交平台X（前稱Twitter）發文，指英國的任何人都不應住在街上的帳篷，指不想露宿街頭的民眾仍有一些選擇。

她指政府永遠支持真正無家可歸的人，但不允許街道被一排排帳篷佔據。她聲稱帳篷裡的人大多來自國外，並將流落街頭當作一種生活方式。 

她強調自己與守法的大多數人，都希望制止通過在公共場所搭帳篷，作戰略性乞討、偷竊、吸毒、亂抛垃圾和破壞社區的人。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基否認 烏將領稱陷僵局俄佔上風 【下一頁】

柏斐文形容，三藩市和洛杉磯等美國城市的政策薄弱，導致當地犯罪、吸毒和市容骯髒現象惡化。英國政府如不採取行動，也會重蹈上述城市覆轍。

在野工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）指，保守黨政府應就住屋危機承擔責任，而非責怪無家可歸的人。

支援露宿者的慈善團體Shelter也反對計劃，指流落街頭並非人們選擇的生活方式，批評政府住屋政策失敗導致人們無法負擔在任何地方居住時，才會出現無家可歸的人。

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責任編輯：鄭錦玲

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