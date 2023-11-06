美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟

美軍周日（5日）罕有地高調公開，派遣一艘核潛艇前往中東，明顯希望避免當地局勢惡化。由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）繼續與以色列對峙，雙方再次互相攻擊，緊張局勢再升溫。

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美國中央司令部周日在社交平台發文，一艘核潛艇已抵達中東水域執勤，附上艦隻相信在蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）附近航行的照片。雖然未公開潛艇名稱，但中央司令部指潛艇屬巡航導彈艦隻。

據悉美軍有4艘同款潛艇服役，艦隻由俄亥俄級潛艇（Ohio-class submarine）改裝，主力發射每枚搭載1,000磅高爆彈頭的戰斧巡航導彈（Tomahawk cruise missile）。每艘可裝備154枚，比導彈驅逐艦群多50%，數量亦多海軍最新攻擊型潛艇4倍。

美軍前軍官表示，俄亥俄級核巡航導彈潛艇能夠提供穩定及高準度攻擊力，足夠威嚇任何對手。美軍高調宣布潛艇移師，相信亦希望避免以巴戰爭擴大。

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以軍周日攻擊黎巴嫩南部，被指導致一名祖母及3名兒童死亡。以軍指發現一部被界定疑似運送恐怖份子的車輛，隨後採取行動，正調查事件是否涉及平民。

真主黨隨即報復砲轟以國北部，導致3名10歲至14歲女童喪生。真主黨表明，絕不容忍平民遇襲，揚言用強硬及有力手段報復，強調敵人將會付出代價。

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責任編輯：吳漢培