  • 30°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美軍罕見高調宣布核潛艇抵中東 真主黨與以色列續互轟

環球政治 14:38 2023/11/06

分享：

分享：

美軍周日（5日）罕有地高調公開，派遣一艘核潛艇前往中東，明顯希望避免當地局勢惡化。由伊朗資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）繼續與以色列對峙，雙方再次互相攻擊，緊張局勢再升溫。

中東衝突恐釀全球經濟衰退 兩大華爾街巨頭警告 【下一頁】

美國中央司令部周日在社交平台發文，一艘核潛艇已抵達中東水域執勤，附上艦隻相信在蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）附近航行的照片。雖然未公開潛艇名稱，但中央司令部指潛艇屬巡航導彈艦隻。

據悉美軍有4艘同款潛艇服役，艦隻由俄亥俄級潛艇（Ohio-class submarine）改裝，主力發射每枚搭載1,000磅高爆彈頭的戰斧巡航導彈（Tomahawk cruise missile）。每艘可裝備154枚，比導彈驅逐艦群多50%，數量亦多海軍最新攻擊型潛艇4倍。

美軍前軍官表示，俄亥俄級核巡航導彈潛艇能夠提供穩定及高準度攻擊力，足夠威嚇任何對手。美軍高調宣布潛艇移師，相信亦希望避免以巴戰爭擴大。

【以巴戰爭】布林肯訪約旦河西岸及伊拉克 阿巴斯促停火 【下一頁】

以軍周日攻擊黎巴嫩南部，被指導致一名祖母及3名兒童死亡。以軍指發現一部被界定疑似運送恐怖份子的車輛，隨後採取行動，正調查事件是否涉及平民。

真主黨隨即報復砲轟以國北部，導致3名10歲至14歲女童喪生。真主黨表明，絕不容忍平民遇襲，揚言用強硬及有力手段報復，強調敵人將會付出代價。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火
今日
【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火
【以巴戰爭】聯合國：150萬加沙人流離失所 4成死者為兒童
2023/11/05
【以巴戰爭】聯合國：150萬加沙人流離失所 4成死者為兒童
【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 哈馬斯指最少38死
2023/11/05
【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 哈馬斯指最少38死
【以巴戰爭】直播結束僅半小時遇炸 加沙記者與11家人身亡
2023/11/04
【以巴戰爭】直播結束僅半小時遇炸 加沙記者與11家人身亡
【以巴戰爭】以國繼續全力攻加沙 直至哈馬斯放人質
2023/11/04
【以巴戰爭】以國繼續全力攻加沙 直至哈馬斯放人質

你可能感興趣

【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火
今日 11:00
【以巴戰爭】加沙被一分為二 內塔尼亞胡再拒停火
【以巴戰爭】聯合國：150萬加沙人流離失所 4成死者為兒童
16:17 2023/11/05
【以巴戰爭】聯合國：150萬加沙人流離失所 4成死者為兒童
【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 哈馬斯指最少38死
15:12 2023/11/05
【以巴戰爭】以軍再空襲加沙難民營 哈馬斯指最少38死
地緣政治 軍事 美軍 美國 中東局勢 潛艇 戰爭 黎巴嫩 以色列

下一篇文章

英內政大臣擬立法限制露宿 批將搭帳篷當生活方式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款