【進博會】貿發局參展中國國際進口博覽會　規模歷來最大

由國家商務部及上海市人民政府主辦的第六屆中國國際進口博覽會，昨天在上海國家會展中心開幕。香港貿易發展局今年率領了60家企業參展，規模為歷屆最大，並設立「香港產品展館」及「香港服務業展館」，向內地及國際企業推廣香港優質的產品和專業服務，同時在場內為買賣雙方提供交流對接活動，協助港商把握中國內地龐大進口市場的商機。

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為對外加強宣傳香港作為連通國內國際的重要通道，推廣香港在國家構建對外開放新格局中的重要功能，香港貿發局聯同香港特區政府及國家商務部，首次於第六屆虹橋國際經濟論壇舉辦「香港通道•連接全球」分論壇。分論壇昨天隆重舉行，邀請到香港特區行政長官李家超、國家商務部部長王文濤，以及香港貿發局主席林建岳博士出席論壇啟動儀式並致辭。

李家超在致辭時表示：「國家的發展是香港最好的機遇。在國家大力支持下，香港發展空間越來越廣闊。香港會不斷發揮獨特的連接平台角色，為國家『引進來、走出去』。香港不但是『超級聯繫人』，更是『超級增值人』。我們除了助力促成合作，更會貢獻多元的專業服務，並提供廣闊網絡和解決方案。我們歡迎國際和內地企業來港大展拳腳，善用香港優勢，達至合作共贏。」

商務部部長王文濤說：「今年是改革開放45周年，在國家改革開放進程中，香港具有獨特優勢，發揮了投資興業的龍頭作用，雙向開放的橋樑作用。新時代新征程上，商務部將積極支持香港更好發展，更好發揮優勢，推動內地和香港共同繁榮發展。支持香港拓展國際聯繫，暢通貿易通道，發揮專業優勢，搭建投資橋樑，擴大區域合作，打造開放樞紐。」

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設兩館推廣香港產品和專業服務

除了「香港通道•連接全球」分論壇，香港貿發局今年連續第六年組織香港企業參與進博會，率領了共60家企業參展，設立「香港產品展館」及「香港服務業展館」。「香港產品展館」設於「食品及農產品展區」(1.1號館)，共有38家香港食品及飲料企業參展，合共47個展位及11個產品展示專櫃。今年展館呈獻多家年輕企業的新興特色產品，例如生產植物基食品的益創膳 (Meat the Next)、未來食品的初創企業Allklear和精品咖啡Cupping Room，亦包括知名香港品牌如金百加、家得路、李錦記、安記海味、四洲等。

今年，展館內首次設置KOL宣傳站，一眾網紅在現場探店拍片，透過社交媒體如小紅書及抖音宣傳，增加展商曝光率，助爭取更多生意。館內另設有表演台作多項推廣活動，例如廚藝示範、試食、產品推介等，向現場買家介紹產品。同時，港式茶餐廳亦會於表演台烹調香港特色街頭小吃，如雞蛋仔、格仔餅及腸粉等，以吸引更多人流。

「香港服務業展館」設於「服務貿易展區」(8.2號館)，帶來22家香港服務業參展商，他們來自多個不同的服務業領域，當中包括設計、品牌及營銷推廣、建築、金融服務、物流、信息及通信技術、專業服務、展覽服務、創新及科技等。為鞏固「十四五規劃」提出香港「八大中心」的定位，「香港服務業展館」將首次於館內舉辦5場分享會，邀請各行各業的港商分享香港服務業獨特優勢，說好香港故事，並同步直播到鳳凰財經頻道。

另外，貿發局亦透過中國內地辦事處組織買家團，安排商貿對接會，連結參展商與買家，並積極鼓勵參展商參與由進博會與中國銀行主辦的貿易投資對接會，協助參展商物色合作夥伴。

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責任編輯：李智賢

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