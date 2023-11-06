  • 30°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【進博會】貿發局參展中國國際進口博覽會　規模歷來最大

商業 14:07 2023/11/06

分享：

分享：

由國家商務部及上海市人民政府主辦的第六屆中國國際進口博覽會，昨天在上海國家會展中心開幕。香港貿易發展局今年率領了60家企業參展，規模為歷屆最大，並設立「香港產品展館」及「香港服務業展館」，向內地及國際企業推廣香港優質的產品和專業服務，同時在場內為買賣雙方提供交流對接活動，協助港商把握中國內地龐大進口市場的商機。

【美酒佳餚】美酒展閉幕引7千貿易買家入場　有展商盼市場擴10倍

為對外加強宣傳香港作為連通國內國際的重要通道，推廣香港在國家構建對外開放新格局中的重要功能，香港貿發局聯同香港特區政府及國家商務部，首次於第六屆虹橋國際經濟論壇舉辦「香港通道•連接全球」分論壇。分論壇昨天隆重舉行，邀請到香港特區行政長官李家超、國家商務部部長王文濤，以及香港貿發局主席林建岳博士出席論壇啟動儀式並致辭。

李家超在致辭時表示：「國家的發展是香港最好的機遇。在國家大力支持下，香港發展空間越來越廣闊。香港會不斷發揮獨特的連接平台角色，為國家『引進來、走出去』。香港不但是『超級聯繫人』，更是『超級增值人』。我們除了助力促成合作，更會貢獻多元的專業服務，並提供廣闊網絡和解決方案。我們歡迎國際和內地企業來港大展拳腳，善用香港優勢，達至合作共贏。」

商務部部長王文濤說：「今年是改革開放45周年，在國家改革開放進程中，香港具有獨特優勢，發揮了投資興業的龍頭作用，雙向開放的橋樑作用。新時代新征程上，商務部將積極支持香港更好發展，更好發揮優勢，推動內地和香港共同繁榮發展。支持香港拓展國際聯繫，暢通貿易通道，發揮專業優勢，搭建投資橋樑，擴大區域合作，打造開放樞紐。」

【電訊盈科】共創明『Teen』計劃畢業　活動共招待逾600名學員和友師

設兩館推廣香港產品和專業服務

除了「香港通道•連接全球」分論壇，香港貿發局今年連續第六年組織香港企業參與進博會，率領了共60家企業參展，設立「香港產品展館」及「香港服務業展館」。「香港產品展館」設於「食品及農產品展區」(1.1號館)，共有38家香港食品及飲料企業參展，合共47個展位及11個產品展示專櫃。今年展館呈獻多家年輕企業的新興特色產品，例如生產植物基食品的益創膳 (Meat the Next)、未來食品的初創企業Allklear和精品咖啡Cupping Room，亦包括知名香港品牌如金百加、家得路、李錦記、安記海味、四洲等。

今年，展館內首次設置KOL宣傳站，一眾網紅在現場探店拍片，透過社交媒體如小紅書及抖音宣傳，增加展商曝光率，助爭取更多生意。館內另設有表演台作多項推廣活動，例如廚藝示範、試食、產品推介等，向現場買家介紹產品。同時，港式茶餐廳亦會於表演台烹調香港特色街頭小吃，如雞蛋仔、格仔餅及腸粉等，以吸引更多人流。

「香港服務業展館」設於「服務貿易展區」(8.2號館)，帶來22家香港服務業參展商，他們來自多個不同的服務業領域，當中包括設計、品牌及營銷推廣、建築、金融服務、物流、信息及通信技術、專業服務、展覽服務、創新及科技等。為鞏固「十四五規劃」提出香港「八大中心」的定位，「香港服務業展館」將首次於館內舉辦5場分享會，邀請各行各業的港商分享香港服務業獨特優勢，說好香港故事，並同步直播到鳳凰財經頻道。

另外，貿發局亦透過中國內地辦事處組織買家團，安排商貿對接會，連結參展商與買家，並積極鼓勵參展商參與由進博會與中國銀行主辦的貿易投資對接會，協助參展商物色合作夥伴。

【可持續發展】東薈城名店倉夥80 後環保建築師　打造「玻光蝶影」藝術裝置

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】政府修例要求餐具走塑創造環保新機遇 Vegware推植物纖維餐具
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【商場優惠】銅鑼灣wwwtc mall推「初冬禮遇」月　消費最高30% 回贈兼賺最高10,000電子優惠券
2023/11/03
【商場優惠】銅鑼灣wwwtc mall推「初冬禮遇」月　消費最高30% 回贈兼賺最高10,000電子優惠券
【搶人才】72%新加坡雇主計劃提高緊缺職位薪資搶人
2023/11/03
【搶人才】72%新加坡雇主計劃提高緊缺職位薪資搶人
【跨界協作】社企民間高峰會揭幕　聚焦「營商為善」等議題
2023/11/02
【跨界協作】社企民間高峰會揭幕　聚焦「營商為善」等議題
【英企破產】6000英國建築企業瀕倒閉　嚴重財困公司3個月激增46%
2023/11/03
【英企破產】6000英國建築企業瀕倒閉　嚴重財困公司3個月激增46%

你可能感興趣

【商場優惠】銅鑼灣wwwtc mall推「初冬禮遇」月　消費最高30% 回贈兼賺最高10,000電子優惠券
19:44 2023/11/03
【商場優惠】銅鑼灣wwwtc mall推「初冬禮遇」月　消費最高30% 回贈兼賺最高10,000電子優惠券
【搶人才】72%新加坡雇主計劃提高緊缺職位薪資搶人
15:00 2023/11/03
【搶人才】72%新加坡雇主計劃提高緊缺職位薪資搶人
【跨界協作】社企民間高峰會揭幕　聚焦「營商為善」等議題
19:45 2023/11/02
【跨界協作】社企民間高峰會揭幕　聚焦「營商為善」等議題
市場拓展 香港 上海 人民幣 貿易 李家超 中國

下一篇文章

【美酒佳餚】美酒展閉幕引7千貿易買家入場　有展商盼市場擴10倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款