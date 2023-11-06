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【美酒佳餚】美酒展閉幕引7千貿易買家入場　有展商盼市場擴10倍

商業 13:10 2023/11/06

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由香港貿發局主辦、一連三天的香港國際美酒展已於昨天閉幕。吸引來自49個國家及地區，約7,000 名貿易買家入場，貿發局副總裁張淑芬表示，隨着疫後復常，市民社交活動如派對、婚禮等增加，帶動葡萄酒消費量及銷售增長。有首次來港的日本展商參展成果超出預期，希望能10 倍擴大海外市場，香港將會是首站。亦有中國紅酒廠商希望將中國紅酒介紹給世界，香港及東南亞市場將是首要目標。

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今年美酒展是繼2019 年後重新正式舉辦， 吸引來自49 個國家及地區，約7,000 名貿易買家入場參觀採購，而在最後一天的公眾日亦吸引了約9,000位愛酒人士入場。張淑芬表示， 今屆美酒展滙聚來自17 個國家和地區、超過500 家參展商，來自世界各地的美酒商及買家再次聚首一堂，洽商及採購氣氛熾熱。

展出有機葡萄酒 新採購潮流

張淑芬說︰「有見近年國潮酒盛行，為中國酒業市場帶來新動力，我們在展覽中加入不少相關元素，展出來自四川、寧夏和新疆的佳釀，為買家帶來更多選擇；貿發局又舉辦不同業界研討會，探討中國葡萄酒市場的商機。此外，可持續發展是全球關注的議題，酒業也積極響應，採用更環保的方式釀造佳釀。多家展商展出不同有機葡萄酒，形成一股新採購潮流。」

來自日本的金谷酒造店，其負責人金谷崇史表示，他們是來自石川縣的酒商，在1689年創辦，希望開拓海外市場而首次來香港參展。金谷先生表示，品牌在2000 年開始嘗試開拓歐洲、澳洲和北美市場，但發現海外市場對日本酒的認識太少而暫緩。考慮到香港對日本酒的認知較高，因此首站就來香港希望找到合適的代理公司，並將目標瞄準東亞市場。

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冀港覓代理 瞄準東亞市場

他指目前海外業務只佔1 至2%，只有SOGO 百貨從日本小量入貨在香港販賣，他希望這次參展能透過香港的代理商開拓香港市場，並繼而開發東亞和東南亞市場︰「我們目標是將海外業務擴大到5% 份額，最好是達到10% 的目標。」他指美酒展超出了他的預期，接觸到的買家雖然以香港和中國為主，但人數也是預期的3 倍以上。

另一日本參展商Flavour of Life G.K. 香港區總監馮偉豪亦表示︰「美酒展吸引了很多國際買家，無疑是香港最重要的美酒貿易展，我們對買家質素相當滿意，他們大多來自東南亞，如印度、越南、柬埔寨和老撾，均是進口清酒的高潛力市場，也有些買家來自非洲，尤其尼日利亞這極具潛力的市場。」他補充，透過今屆美酒展結識了約25 名新買家，當中兩、三位為高潛力買家。

西鴿觀蘭集團來自中國寧夏，是2017 年創辦的中國紅酒酒莊。老闆張言志在法國畢業成為專業釀酒師，希望在中國也能生產紅酒，回國後在山東建立第一個酒莊，旗下品牌「西鴿」短短五年內屢獲多個國際葡萄酒大獎，更被挑選為招待法國總統馬克龍的國宴酒款。該公司全球品牌大使兼國際事務總監ChristelleChene 表示，品牌口號是「讓世界愛上中國葡萄酒」，希望能將中國紅酒帶到海外市場。

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品牌盼將中國紅酒 推廣海外

她指目前該品牌98% 市場都在中國，希望透過在香港國際美酒展將品牌帶出去︰「大多數人都只知中國白酒，但沒甚麼人知道中國現在也已經有紅酒品牌。」她指美酒展接觸到的買家都以中國和香港偏多，但也有東南亞買家。她指傳統歐美市場較難競爭，因此優先開拓東南亞市場。

香港酒業總商會會長蘇又萍表示，今年是疫後首次重新舉辦美酒展，吸引了不少業界人士和公眾入場，但她就留意到展商在公眾日的B2C 市場比較熱鬧，入場人士也比2019 年為多。但問及B2B 方面成績，她就指較預期中略遜。她估計是跟環球經濟較差有關︰「不少展商表示B2B 的生意較差，買家出手比較謹慎。」

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本報記者：李智賢

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