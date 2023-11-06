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【ChatGPT更新】ChatGPT擬推新工具Gizmo　助客製化聊天機械人

科技 13:40 2023/11/06

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有開發者大會上將發布有關ChatGpt的更新，包括個人化聊天機械人、企業訂閱及軟件連結至Google和Microsoft。

人工智能（AI）企業OpenAI推出的ChatGPT風靡全球，OpenAI亦將在今日（6日）舉行首次開發者大會。有傳大會上將發布有關ChatGpt的更新，包括個人化聊天機械人、企業訂閱及軟件連結至Google和Microsoft。

社交平台X（前稱Twitter）用户CHOI早前發文，洩露了製作、管理及選擇個人化聊天機械人新工具「Gizmo」的功能。其中包括用以導入、測試及改良現有機械人的Sandbox，允許用户加入額外文件供機械人參考的Knowledge files（知識庫），提供網頁瀏覽及圖像生成功能的工具，以OpenAPI規格讓用户訂義機械人附加功能的Custom actions。Gizmo更配備發佈、分享及Marketplace功能，分別負責發布、設定及管理機械人共享情況、讓用户瀏覽及分享其他用户的機械人。

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SEO工具開發員Tibor Blaho亦分享了創建工具的介面，其中「Create」標籤可用以設定機械人的語言、語氣及寫作風格，而「Configure」標籤包含命名、描述，並向機械人提供可做與禁止項目的欄位。在「Configure」旁邊的「Preview pane」提示框，能對機械人進行測試。

另外，OpenAI亦會推出企業訂閱和工作空間管理計劃。計劃提供無限次高速使用GPT-4和4倍內容回覆等功能。團隊計劃最低用戶人數為3名，價格為每人每月30美元（約235港元），而年度訂閱計劃則為每人每月25美元（約196港元）。Tibor Blaho同時分享了「內容連接器」的屏幕截圖，該工具能將ChatGPT連接到第三方應用程式，如Google Drive和Microsoft 365，允許ChatGPT對話內容用到應用程式的文件上，應用程式的文件資料亦可作為ChatGPT對話內容。

責任編輯：歐朗欣

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