【美股盤前】鮑威爾稱對加息持開放態度 美長債息重上4.6厘 道指期貨升54點 納指跌0.2% （不斷更新）

市場對聯儲局減息預期升溫，但著名對沖基金經理Mark Spitznagel則不認為減息是件好事，料股市可能會飆升，然後在聯儲會開始降息時急劇轉向，明言屆時事情會變得非常糟糕。他認為，聯儲局的量化緊縮舉措將面臨困難，經濟可能陷入衰退，甚至可能不得不再次開始放鬆政策，現時正面臨「金融史上最大的火藥桶定時炸彈，」甚至比1920年代末大蕭條前夕還要糟糕。



美滙指數靠穩，暫報105.9；美國10年期國債息率繼續走高，暫報4.634厘。美股期貨盤前個別發展，道指期貨升54點，納指期貨跌0.2%。

聯儲局主席鮑威爾表示， 聯儲局將繼續謹慎行動，如果合適，將毫不猶豫地進一步收緊貨幣政策， 現時仍在努力判斷是否需要採取更多措施，然後將考慮將高利率維持多長時間。美長債息升穿4.6厘關， 美滙撲106關。

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即市走勢：

【18：15】美長債息重上4.6厘 道指期貨升54點 納指跌0.2%

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鮑威爾稱，關注強勁增長可能會破壞通脹放緩進程的風險，這可能需要貨幣政策做出反應。他認為，美國通脹已經下降，但仍遠高於2%的目標。對通脹進展感到滿意，但坦言還有很長的路要走。

美股反覆偏軟，道指一度跌252點，納指跌幅曾達1.1%， 本港時間今晨5時， 道指跌220點或0.6%， 報33891點， 納指跌128點或0.9%， 報13521點， 標指跌35點或0.8%， 報4347點。

美滙指數迫近106， 即市曾見105.96， 紐約尾市報105.93， 升0.3%；美國10年期債息曾低見4.491厘，其後回升，暫報4.6379厘， 升逾14點子， 2年期債息亦突破5厘。

焦點股方面，消息指，英偉達（美：NVDA）現已開發出針對中國市場的最新改良版系列芯片，包括HGX H20、L20 PCle 及 L2 PCle，以避開美國出口限制，股價最高升逾3.5%至482.3美元， 收市升0.8%。績優股迪士尼（美：DIS）即市曾抽升近8%， 收市漲逾6.8%。Arm（美：ARM）、特斯拉（美：TSLA）均跌超5%，拜登支持UAW為特斯拉工人組織工會。

雖然美國通脹情況持續放緩，但市場開始擔心會出現滯脹，普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page 指，滯脹是指經濟增長停滯的時期，通常發生在高通脹持續和失業率急劇上升的情況下，但這並不常見。又指高利率不一定會對經濟帶來威脅。歷史數據顯示，當聯邦基金利率高於5%時，市場仍能保持活力，而持續的通脹可能會利好企業盈利。故投資者目前不應過分悲觀。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）表示，FOMC是否還需繼續加息， 這個問題有待觀察，美國雖然在抗擊高通脹問題上取得進展，但通脹水平仍然太高。如果聯儲局對物價的矯正力度不足，恐怕高通脹會死灰復燃。預計本輪加息周期內，以往多次加息行動最終將對美國經濟造成更加沉重的打擊。

聯儲局理事鮑曼再次預計FOMC有必要繼續加息，又指正關注美債收益率和金融條件、流動性和美國國債市場的功能。

美國聖路易斯聯儲代理主席奧尼爾佩斯則指，現階段排除聯儲局進一步加息的可能性還為時過早。

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即市走勢：

【05：02】人工智能（AI）初創公司Stability AI通過新一輪可轉換票據融資約0.5億美元。英特爾參與本輪融資，但Coatue和LightSpeed退出該公司董事會。

【05：02】納斯達克金龍指數收跌2%，蔚來汽車（美：NIO）跌超5%，理想汽車（美：LI）跌超4%，阿里巴巴（美：BABA）跌近2.5%， 京東則跌2.6%

【04：57】美國投資公司協會（ICI）：美國貨幣市場基金規模升至創紀錄的5.712萬億美元。

【04：53】市場消息， 貝萊德（美：BLK）愈來愈相信美國證交會，將在明年1月前批准現貨比特幣ETF。

【03：57】富國銀行：仍認為聯儲局已完成加息，並將在明年年中某個時候降息

【03：47】美國兩年期美債收益率漲超9.5個基點，刷新日高至5.0286%；3年期美債收益率漲超11.5個基點，刷新日高至4.7918%

【03：44】吉利旗下電動汽車品牌極氪智能科技控股提交美國IPO檔案，表示其美國存托股票擬申請在紐約證交所上市，代碼為ZK。截至6月30日的六個月，其汽車銷售總收入132億元人民幣。自極氪2021年註冊成立以來，吉利汽車一直控股極氪，本次發行後將繼續控股。簿記行包括高盛、摩根士丹利、美銀證券和中金公司。

【03：31】布油收漲將近0.6%，收復80美元整數位心理關口， 紐約12月原油期貨收漲0.41美元，漲幅0.54%，報75.74美元/桶。布蘭特1月原油期貨收漲0.47美元，漲幅0.59%，報80.01美元/桶。

【02：16】美聯儲隔夜逆回購協議（RRP）使用規模跌穿1萬億美元關口，為2021年以來首次。

【01：39】美國30年期國債收益率刷新日高至4.72厘，漲幅大約11.2個基點，美國財政部即將發行30年期國債。

【01：33】Ai Pin將於11月16日在美國上市，起售價699美元。根據綜合訂閲計劃Humane Subscription計劃，月租24美元，包括一個專用電話號碼和無限的通話（時長）、文本、數據，以及雲存儲等。針對人工智能（AI）時代推出全新的可穿戴設備操作系統Ai Bus。

【01：18】據知情人士透露，德國有望以略超過220億歐元（折合236億美元）收購荷蘭國有電網運營商TenneT Holding BV。

【01：00】房地美：美國30年期定期按揭貸款利率降至7.50厘，連續第二周下降，一周之前為7.76厘。

【00：45】加拿大央行高級副行長Rogers談及金融穩定性，稱沒有預測加拿大央行的利率路徑，但呼籲加拿大家庭和企業準備好面對央行政策利率，在更長時期內保持在更高水平。

【00：38】行情顯示，BTC突破38000美元/枚，現報38023.4美元/枚，24小時內漲近8%。

【00：35】歐股收市造好， 德股升0.8%， 法股升1.1%， 英股升0.7%， 泛歐STOXX 600指數升0.8%

【23：44】國際油價上漲2%，紐約原油期貨報76.88美元/桶，布蘭特原油期貨報81.15美元/桶。紐約原油即期價差自7月來首次轉為期貨溢價。

【23：40】通用汽車旗下自動駕駛業務Cruise宣布裁員，將影響到外包工人（合同工），他們幫助Cruise洗車、為車隊充電、填寫客戶支持要求。Cruise拒絶透露具體的裁員人數。Cruise計劃恢復無人駕駛服務，但沒有透露具體的時間綫。

【23：40】英偉達傳避開芯片限制升2% 道指跌108點 納指跌0.1%，迪士尼升近6%

【22：30】道指升13點，納指升0.2%

【22：11】【儲局官員】哈克：貨幣政策具滯後性 利率或需在更長時間內維持高水平

【21：30】【美國經濟數據】美國上周首領失業救濟人數回落至21.7萬人 低於預期

【19：30】道指期貨升54點 納指期貨微跌

【18：03】【NVDA】英偉達傳將推出三款針對中國市場的AI芯片 避開美國出口限制

【17：48】【美股焦點｜WE】WeWork大中華不死 3年前獲中資接手 香港辦公室以特許經營權管理

【16：53】【業績︱電動車】理想第三季虧轉盈、經調整淨利潤錄34.8億人幣 料第四季交付量最多達12.8萬輛

【16：51】美元持續回軟 中國再陷通縮

【16：46】【人民幣國際化】中行劉金：全球流動性供應倚賴少數貨幣 國際貨幣體系穩定性難保障

【16：33】【字節跳動】字節跳動旗下VR部門Pico裁減23%人手 CEO：對VR產業預期過於樂觀

【16：04】【外滙走勢】花旗年尾前最睇好澳元 3個月內料見0.65

【15：55】【Softbank】軟銀財年第二季虧損近500億港元、遜預期 ARM上市助願景基金轉賺

【15：07】【SONY業績】索尼上季經營利潤遜預期 惟PlayStation 5銷量升近5成、助遊戲業務銷售升逾三成

【13：11】道指期貨升2點，報34116點，納指期貨跌0.05%，報15305點，標指期貨跌2點，報4380點。

【13：06】【美國經濟】城堡投資創辦人：世界面臨動盪、和平紅利已走到盡頭 或見數以十年計高通脹

【13：05】【減肥神藥】禮來減肥藥獲FDA正式批准銷售、口碑更勝Wegovy？ 中港股市有何概念股

【13：03】【TSLA】Tesla內地Model 3及Model Y長續航版即日起加價 官方客服：加價源於成本上漲

【13：02】【投行監管】聯儲局據報正審查大摩財富管理部門的行為 要求採取措施防止富裕國際客戶洗錢

【13：01】【業績｜ARM】ARM次季收益勝預期 新季度指引未及期望、股價盤後挫7%

【13：00】【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模 Disney+訂戶增加700萬戶

【13：00】【儲局官員】聯儲局研究部門百周年 鮑威爾笑稱自己仍是新仔

====以下為11月8日美股市況====

美債息稍回軟，美股先升後跌，道指一度漲100點，中段轉挫150點， 尾市三大指數個別發展。美債息失守4.5厘關，收報4.492厘， 2年期債息守4.9厘， 收報4.932厘；美滙指數靠穩，報105.54。

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本港時間今晨5時， 道指跌40點或0.1%， 報34112點， 納指升10點或0.1%， 報13650點， 標指升4點或0.1%， 報4382點。

亞馬遜（美： AMZN）計劃裁減旗下音樂服務部門Amazon Music一批僱員，未有提及受影響具體人數，亞馬遜股價跌0.4%， 英特爾（美： INTC）亦收跌逾2%。

投資界對美債息是否值得吸納各有看法，新加坡政府投資公司（GIC）執行長林昭傑認為，市場已經很長時間沒有看到美國10年期通脹保值國債息率在2.5%這左右，因此現時非常有吸引力，是一個買入美債的機會，並在實際上對其他資產類別構成了巨大競爭。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）稱，地緣衝突升溫可能損害美國經濟增長步伐，影響商品價格及信貸環境，當局要密切注視事態發展。

美國銀行行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）認為，美國經濟可望軟着陸，只是明年中開始呈現顯著放緩 ； 消費開支與商業貸款需求則轉弱，美銀內部數據反映，10月消費者開支增長放緩到4%至4.5%，增幅只有今年初的一半。

較早時， 美國聯儲局主席鮑威爾在慶祝聯儲局研究與統計部成立100周年的會議上致開幕詞時， 敦促聯儲局經濟學家在預測方法上要靈活， 他指央行必須要願意跳出那種傳統上用於預測經濟的複雜數學模擬。知識上的嚴謹必須與靈活性和敏捷性相結合。即使用最先進的模型，在相對平靜的時期，經濟表現也經常出乎人們的意料。經濟是靈活和充滿活力的，有時會受到無法預測的衝擊，例如全球金融危機或大流行病，這種時候作預測必須跳出模型來思考。不過隨後他沒有在講話中， 對貨幣政策或經濟前景發表評論。

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即市走勢：

【05：03】禮來製藥收漲3.2%，減肥藥獲得美國FDA批准，公司股價創收市歷史新高。

【05：01】美股三大指數收市漲跌不一，標普500指數漲0.1%，納指漲0.08%，道指跌0.12%。大型科技股多數上漲，英偉達漲超1%，NETFLIX、微軟、谷歌、Meta小幅上漲；英特爾跌逾2%，特斯拉及亞馬遜小幅下跌。

【05：01】熱門中概股普遍下跌，小鵬汽車跌超5%，富途控股、唯品會跌超2%，京東、理想汽車跌超1%，阿里巴巴、百度小幅下跌。騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超1%，愛奇藝、網易、蔚來小幅上漲。

【04：03】藥廠禮來高管：Zepbound減肥藥將在感恩節後不久上市。

【03：38】紐約12月黃金期貨收跌15.70美元，跌幅0.80%，報1957.80美元/盎司。

【03：33】紐約12月原油期貨收跌2.04美元，跌幅2.64%，報75.33美元/桶。

【03：13】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.8%，報1957.8美元/盎司。

【02：40】美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯並未置評FOMC利率政策前景。

【02：30】加拿大央行會議發佈10月25日政策會議的紀要：部分官員認為，有必要加息以實現2%通脹目標。

【02：13】OpenAI創始人Sam Altman：新功能的使用人數超出了預期，短期內ChatGPT服務可能不穩定。

【02：02】谷歌：生成式人工智能在超過120個新的國家和地區擴展使用。

【01：58】通用汽車旗下Cruise的CEO Kyle Vogt確認，公司即將裁員。

【01：56】紐約原油失守75美元關，為7月20日來新低，跌2.55%；布蘭特原油跌2.54%，現報79.29美元/桶。

【01：36】穆迪：隨著高利率通過信貸渠道傳導到實體經濟，全球經濟增長將在2024年放緩。由於2024年需求放緩，通脹將繼續降溫，而各國央行將維持緊縮的政策立場。

【00：51】AI初創公司Anthropic將採用谷歌公司的雲TPU V5E晶片，以支持自家的AI模型。

【00：30】歐股收市個別發展， 德股升0.5%， 法股升0.7%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【00：20】美國30年期國債收益率跌至4.662厘，創9月29日以來新低，跌6.7個基點。10年期美債收益率跌5.3個基點，刷新日低至4.52厘下方。

【00：15】美國銀行：美元恐怕會在2024年貶值，但金融條件、聯儲局利率政策預期、全球風險情緒等關鍵不確定性，可能會在2023年12月份利好美元。

【00：03】前歐洲央行行長德拉吉：幾乎確定歐元區年底前將陷入衰退。

【23：59】布蘭特原油失守80美元/桶，為7月21日來新低，跌幅1.68%。

【23：30】美國克利夫蘭聯儲銀行開始尋找新任主席和CEO，現任主席梅斯特將於2024年6月任期屆滿。

【22：30】長債息跌穿4.6厘 道指升47點 納指升0.1%

【19：10】長債息再企4.6厘 道指期貨跌38點 觀望鮑威爾發言

【17：29】【儲局官員】沃勒：經濟在勞動力供需間逐漸平衡 但美債息上升對央行而言是一場「地震」

【16：49】【adidas】Adidas SAMBA復古鞋大熱撐起第3季業績 秋冬系列獲零售商看好

【16：27】【金融峰會】信宸資本CEO：跨企望尋助駕馭中國市場合作伙伴 內地企業家繼承人選擇有限帶來業務機會

【15：36】道指期貨跌38點，報34114點，納指期貨跌0.2%，報15271點，標指期貨跌5點，報4372點。

【15：30】【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債 瑞穗、美銀將協助銷售

【15：25】【芯片大戰】台積電德國合資廠獲批 三歐企可持3成股份

【15：20】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元 明年或迎來新拋售潮

====以下為11月7日美股市況====

中國公布出口數據疲弱，引起環球投資者的憂慮，反映全球需求有放緩迹象，經濟衰退風險升溫，美長債息跌穿4.6厘，油價挫4%。市場風險胃納下降，美股靠穩，截至本港今晨5時（即收市），道指升56點，報34152點；標指升12點，報4378點；納指升121點或0.9%，報13639點。

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美10年債息跌1.86%，報4.579厘，美滙指數則升0.32%，報105.55，紐約期油挫4.19%，報77.43美元；布蘭特期油跌4.03%，報81.75美元。

主管銀行監管事務的聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）強調，央行將履行應對通脹的承諾，確保通脹回落至2%目標。

巴爾重申，儲局關注加密穩定幣對金融體系構成的潛在衝擊，私人資金流入與美元掛鈎的加密穩定幣，可能導致金融體系變得不穩定 ； 監管機構應完善其監管機制，確保加密穩定幣受到合適的規管，這有賴國會授權。

巴爾稱，聯儲局仍在審視建立數字美元的可能性，暫未有下一步行動。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，經濟開始放緩，就業市場正趨向更好的平衡，聯儲局首要任務仍是降低通脹，只要在這方面取得進展，其後唯一問題便是當局要將高利率維持多久。並指長債息率如保持在較高水平，很可能相當於收緊政策。

明尼阿波利斯儲行行長卡什卡利（Neel Kashkari）同意通脹開始放緩，但現在宣布戰勝通脹仍為時過早，必要時會採取更多行動；並指貨幣政策過度緊縮風險若做得不夠，擔心通脹可能會捲土重來。

瑞銀集團董事長Colm Kelleher表示，下一場全球金融危機有可能發生在非銀行的金融中介機構身上，因這些公司目前佔全球金融資產緣約一半，認為這些影子銀行業的情況確實令人擔憂，或引發一場信託危機。

滙豐策略師Alastair Pinder表示，如果聯儲局能夠讓經濟實現軟著陸，股市就能有顯著的上行空間。聯儲局前幾次貨幣政策轉向、經濟避免硬著陸時，從聯儲局首次暫停加息到開始降息後的6個月內，標普500指數平均上漲了22%。

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即市走勢︰

【23：20】數據欠佳風險胃納下降 油價跌逾2% 道指微升 納指升0.5%

【21：50】【美國經濟數據】美國9月貿易逆差擴大至615億美元 多於預期

【21：50】【儲局官員】古爾斯比：聯儲局不會預先判斷利率 長債息升相當於收緊政策

【20：50】【大行看法】滙豐：若聯儲局調整貨幣政策 全球股市明年或有雙位數升幅

【18：50】美期向下 道指期貨跌72點、納指期貨跌33點

【17：51】【中東機遇】沙特阿美第三季按年減少23%至326億美元、勝預期 自由現金流大減55%

【17：40】【儲局官員】卡什卡利：通脹壓力有緩解跡象 需要觀察數據避免政策緊縮不足

【16：56】【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客 回報率高見9.7厘 上限2萬港元

【15：41】【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化 香港要為此做好準備

【15：05】【瑞銀業績】瑞銀第3季蝕7.85億美元、自2017年以來首錄虧損 受累整合瑞信相關成本

【12：49】【新股IPO】SHEIN擬赴美上市 據報尋求IPO估值最多900億美元

【12：39】道指期貨跌80點，報34084點，標指期貨跌10點，報4374點，納指期貨跌24點，報15207點。

【12：39】【澳洲加息】澳洲加息0.25厘 利率升至12年高位 澳元不升反跌

【11：59】【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

【11：49】【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦 料明年有較多具建設性的市場借貸

【11：18】【遊戲巨企】年初與網易分手 動視暴雪總裁暗示將重返中國內地市場

【11：04】【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要 金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

【09：01】【美股走勢】摩通Marko Kolanovic︰美股「膝跳式」反彈不會持續 「壞消息就是好消息」空間正收窄

【08：13】【美股焦點】花旗據報擬在幾大業務部門裁員一成

====以下為11月6日美股市況====

美股踏入冬令時間首日走勢牛皮，反覆靠穩 ； 投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。

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截至本港今晨5時，道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。美債息升穿4.6厘，暫報4.655厘，美滙指數靠穩，暫報105.25水平。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）認為，目前聯邦基金利率具有足夠的限制性，期望現時的貨幣政策，足以令通脹回落至2%的局方目標。她稱，美國長債息近期向上，但沒有驅動市場對長債息的預期升溫。

高盛報告顯示，對沖基金上周以兩年來最快速度買入美國股票，創2021年12月以來規模最大的5日買盤，空頭匆忙平倉；投機客看好科技股和非必需消費股票。

隨著債息回落，美股近期持續反彈，但貝萊德研究部門主管Jean Boivin表示，縱使股市在年底反彈，也可能是稍縱即逝，因為股市沒有充分反映出利率在高位維持更長時間的前景。但他預期利率憧憬一旦完成，2024年的環境將會更好。但他補充，若事實證明自己判斷錯誤，即經濟成長出現實質性回升或利率持續回落，則該行會轉而對股市變得更加樂觀。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市 聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

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即市走勢︰

【23：10】美股牛皮 道指跌14點 納指升0.2%

【22：38】道指升幅收窄至44點

【22：30】美債息重上4.6厘 道指升89點，納指升0.3%

【18：25】美股步入冬令時間 道指期貨靠穩升27點

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福 「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【12：36】道指期貨升28點，報34165點，標指期貨升2點，報4378點，納指期貨升5點，報15183點。

【11：53】【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查 失聯近三周

【11：23】【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看 印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

【09：37】【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市 美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

【08：01】【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok 具「一點智慧」、「叛逆的性格」

【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲222點 納指升1.4% 長債息守4.5厘 中概股抽高近3%

責任編輯︰梁浩碩