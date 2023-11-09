  • 26°C
香港時間 : 20231109日 (週四) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股盤前】道指期貨升54點　納指期貨微跌（不斷更新）

股市 19:43 2023/11/09

分享：

分享：

美股動態不斷更新

雖然美國通脹情況持續放緩，但市場開始擔心會出現滯脹，普徠仕全球多元資產主管兼投資總監Sébastien Page 指，滯脹是指經濟增長停滯的時期，通常發生在高通脹持續和失業率急劇上升的情況下，但這並不常見。又指高利率不一定會對經濟帶來威脅。歷史數據顯示，當聯邦基金利率高於5%時，市場仍能保持活力，而持續的通脹可能會利好企業盈利。故投資者目前不應過分悲觀。

美滙指數靠穩，暫報105.73；美國10年期國債息率日內曾跌穿4.5厘，低見4.491厘，其後回升，暫報4.557厘。

美股期貨盤前偏靜，道指期貨升54點，納指期資跌0.1%。今日焦點數據有美國失業救濟金人數，而亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）會發表講話。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢：

【19：30】道指期貨升54點 納指期貨微跌

【13：11】道指期貨升2點，報34116點，納指期貨跌0.05%，報15305點，標指期貨跌2點，報4380點。

【13：06】【美國經濟】城堡投資創辦人：世界面臨動盪、和平紅利已走到盡頭　或見數以十年計高通脹

【13：05】【減肥神藥】禮來減肥藥獲FDA正式批准銷售、口碑更勝Wegovy？　中港股市有何概念股

【13：03】【TSLA】Tesla內地Model 3及Model Y長續航版即日起加價　官方客服：加價源於成本上漲

【13：02】【投行監管】聯儲局據報正審查大摩財富管理部門的行為　要求採取措施防止富裕國際客戶洗錢

【13：01】【業績｜ARM】ARM次季收益勝預期　新季度指引未及期望、股價盤後挫7%

【13：00】【DIS】迪士尼上季盈利勝預期、擴大成本削減規模　Disney+訂戶增加700萬戶

【13：00】【儲局官員】聯儲局研究部門百周年　鮑威爾笑稱自己仍是新仔

ET財智Talk
【ET財智Talk】港股美股現拐點？東亞李振豪分析中短期股市走勢及板塊部署策略

====以下為11月8日美股市況====

美債息稍回軟，美股先升後跌，道指一度漲100點，中段轉挫150點， 尾市三大指數個別發展。美債息失守4.5厘關，收報4.492厘， 2年期債息守4.9厘， 收報4.932厘；美滙指數靠穩，報105.54。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

本港時間今晨5時， 道指跌40點或0.1%， 報34112點， 納指升10點或0.1%， 報13650點， 標指升4點或0.1%， 報4382點。

亞馬遜（美： AMZN）計劃裁減旗下音樂服務部門Amazon Music一批僱員，未有提及受影響具體人數，亞馬遜股價跌0.4%， 英特爾（美： INTC）亦收跌逾2%。

投資界對美債息是否值得吸納各有看法，新加坡政府投資公司（GIC）執行長林昭傑認為，市場已經很長時間沒有看到美國10年期通脹保值國債息率在2.5%這左右，因此現時非常有吸引力，是一個買入美債的機會，並在實際上對其他資產類別構成了巨大競爭。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）稱，地緣衝突升溫可能損害美國經濟增長步伐，影響商品價格及信貸環境，當局要密切注視事態發展。

美國銀行行政總裁莫伊尼漢（Brian Moynihan）認為，美國經濟可望軟着陸，只是明年中開始呈現顯著放緩 ； 消費開支與商業貸款需求則轉弱，美銀內部數據反映，10月消費者開支增長放緩到4%至4.5%，增幅只有今年初的一半。

較早時， 美國聯儲局主席鮑威爾在慶祝聯儲局研究與統計部成立100周年的會議上致開幕詞時， 敦促聯儲局經濟學家在預測方法上要靈活， 他指央行必須要願意跳出那種傳統上用於預測經濟的複雜數學模擬。知識上的嚴謹必須與靈活性和敏捷性相結合。即使用最先進的模型，在相對平靜的時期，經濟表現也經常出乎人們的意料。經濟是靈活和充滿活力的，有時會受到無法預測的衝擊，例如全球金融危機或大流行病，這種時候作預測必須跳出模型來思考。不過隨後他沒有在講話中， 對貨幣政策或經濟前景發表評論。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港打工仔明年實質加薪跑輸亞洲　逾6成人謀半年內轉工？

即市走勢：

【05：03】禮來製藥收漲3.2%，減肥藥獲得美國FDA批准，公司股價創收市歷史新高。

【05：01】美股三大指數收市漲跌不一，標普500指數漲0.1%，納指漲0.08%，道指跌0.12%。大型科技股多數上漲，英偉達漲超1%，NETFLIX、微軟、谷歌、Meta小幅上漲；英特爾跌逾2%，特斯拉及亞馬遜小幅下跌。

【05：01】熱門中概股普遍下跌，小鵬汽車跌超5%，富途控股、唯品會跌超2%，京東、理想汽車跌超1%，阿里巴巴、百度小幅下跌。騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超1%，愛奇藝、網易、蔚來小幅上漲。

【04：03】藥廠禮來高管：Zepbound減肥藥將在感恩節後不久上市。

【03：38】紐約12月黃金期貨收跌15.70美元，跌幅0.80%，報1957.80美元/盎司。

【03：33】紐約12月原油期貨收跌2.04美元，跌幅2.64%，報75.33美元/桶。

【03：13】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.8%，報1957.8美元/盎司。

【02：40】美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯並未置評FOMC利率政策前景。

【02：30】加拿大央行會議發佈10月25日政策會議的紀要：部分官員認為，有必要加息以實現2%通脹目標。

【02：13】OpenAI創始人Sam Altman：新功能的使用人數超出了預期，短期內ChatGPT服務可能不穩定。

【02：02】谷歌：生成式人工智能在超過120個新的國家和地區擴展使用。

【01：58】通用汽車旗下Cruise的CEO Kyle Vogt確認，公司即將裁員。

【01：56】紐約原油失守75美元關，為7月20日來新低，跌2.55%；布蘭特原油跌2.54%，現報79.29美元/桶。

【01：36】穆迪：隨著高利率通過信貸渠道傳導到實體經濟，全球經濟增長將在2024年放緩。由於2024年需求放緩，通脹將繼續降溫，而各國央行將維持緊縮的政策立場。

【00：51】AI初創公司Anthropic將採用谷歌公司的雲TPU V5E晶片，以支持自家的AI模型。

【00：30】歐股收市個別發展， 德股升0.5%， 法股升0.7%， 英股跌0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.3%

【00：20】美國30年期國債收益率跌至4.662厘，創9月29日以來新低，跌6.7個基點。10年期美債收益率跌5.3個基點，刷新日低至4.52厘下方。

【00：15】美國銀行：美元恐怕會在2024年貶值，但金融條件、聯儲局利率政策預期、全球風險情緒等關鍵不確定性，可能會在2023年12月份利好美元。

【00：03】前歐洲央行行長德拉吉：幾乎確定歐元區年底前將陷入衰退。

【23：59】布蘭特原油失守80美元/桶，為7月21日來新低，跌幅1.68%。

【23：30】美國克利夫蘭聯儲銀行開始尋找新任主席和CEO，現任主席梅斯特將於2024年6月任期屆滿。

【22：30】長債息跌穿4.6厘 道指升47點 納指升0.1%

【19：10】長債息再企4.6厘 道指期貨跌38點 觀望鮑威爾發言

【17：29】【儲局官員】沃勒：經濟在勞動力供需間逐漸平衡　但美債息上升對央行而言是一場「地震」

【16：49】【adidas】Adidas SAMBA復古鞋大熱撐起第3季業績　秋冬系列獲零售商看好

【16：27】【金融峰會】信宸資本CEO：跨企望尋助駕馭中國市場合作伙伴　內地企業家繼承人選擇有限帶來業務機會

【15：36】道指期貨跌38點，報34114點，納指期貨跌0.2%，報15271點，標指期貨跌5點，報4372點。

【15：30】【股神巴菲特】巴郡據報擬再發日圓債　瑞穗、美銀將協助銷售

【15：25】【芯片大戰】台積電德國合資廠獲批　三歐企可持3成股份

【15：20】【美國國債】美債年率化利息支出預估已逾1萬億美元　明年或迎來新拋售潮

 

====以下為11月7日美股市況====

中國公布出口數據疲弱，引起環球投資者的憂慮，反映全球需求有放緩迹象，經濟衰退風險升溫，美長債息跌穿4.6厘，油價挫4%。市場風險胃納下降，美股靠穩，截至本港今晨5時（即收市），道指升56點，報34152點；標指升12點，報4378點；納指升121點或0.9%，報13639點。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+8
+7

美10年債息跌1.86%，報4.579厘，美滙指數則升0.32%，報105.55，紐約期油挫4.19%，報77.43美元；布蘭特期油跌4.03%，報81.75美元。

主管銀行監管事務的聯儲局副主席巴爾（Michael Barr）強調，央行將履行應對通脹的承諾，確保通脹回落至2%目標。

巴爾重申，儲局關注加密穩定幣對金融體系構成的潛在衝擊，私人資金流入與美元掛鈎的加密穩定幣，可能導致金融體系變得不穩定 ； 監管機構應完善其監管機制，確保加密穩定幣受到合適的規管，這有賴國會授權。

巴爾稱，聯儲局仍在審視建立數字美元的可能性，暫未有下一步行動。

芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，經濟開始放緩，就業市場正趨向更好的平衡，聯儲局首要任務仍是降低通脹，只要在這方面取得進展，其後唯一問題便是當局要將高利率維持多久。並指長債息率如保持在較高水平，很可能相當於收緊政策。

明尼阿波利斯儲行行長卡什卡利（Neel Kashkari）同意通脹開始放緩，但現在宣布戰勝通脹仍為時過早，必要時會採取更多行動；並指貨幣政策過度緊縮風險若做得不夠，擔心通脹可能會捲土重來。

瑞銀集團董事長Colm Kelleher表示，下一場全球金融危機有可能發生在非銀行的金融中介機構身上，因這些公司目前佔全球金融資產緣約一半，認為這些影子銀行業的情況確實令人擔憂，或引發一場信託危機。

滙豐策略師Alastair Pinder表示，如果聯儲局能夠讓經濟實現軟著陸，股市就能有顯著的上行空間。聯儲局前幾次貨幣政策轉向、經濟避免硬著陸時，從聯儲局首次暫停加息到開始降息後的6個月內，標普500指數平均上漲了22%。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】8號波開市　真係一部電腦就得？

即市走勢︰

【23：20】數據欠佳風險胃納下降 油價跌逾2% 道指微升 納指升0.5%

【21：50】【美國經濟數據】美國9月貿易逆差擴大至615億美元　多於預期

【21：50】【儲局官員】古爾斯比：聯儲局不會預先判斷利率　長債息升相當於收緊政策

【20：50】【大行看法】滙豐：若聯儲局調整貨幣政策　全球股市明年或有雙位數升幅

【18：50】美期向下 道指期貨跌72點、納指期貨跌33點

【17：51】【中東機遇】沙特阿美第三季按年減少23%至326億美元、勝預期　自由現金流大減55%

【17：40】【儲局官員】卡什卡利：通脹壓力有緩解跡象　需要觀察數據避免政策緊縮不足

【16：56】【富途FUTU】富途推高息「現金寶」搶客　回報率高見9.7厘　上限2萬港元

【15：41】【金融峰會】任志剛：國際金融系統發展可能走向兩極化　香港要為此做好準備

【15：05】【瑞銀業績】瑞銀第3季蝕7.85億美元、自2017年以來首錄虧損　受累整合瑞信相關成本

【12：49】【新股IPO】SHEIN擬赴美上市　據報尋求IPO估值最多900億美元

【12：39】道指期貨跌80點，報34084點，標指期貨跌10點，報4374點，納指期貨跌24點，報15207點。

【12：39】【澳洲加息】澳洲加息0.25厘　利率升至12年高位　澳元不升反跌

【11：59】【美股焦點｜WE】WeWork申請破產保護

【11：49】【金融峰會】高盛CEO：資本市場今年下半年有少許復甦　料明年有較多具建設性的市場借貸

【11：18】【遊戲巨企】年初與網易分手　動視暴雪總裁暗示將重返中國內地市場

【11：04】【金融峰會】瑞銀：3月金融危機凸顯資本並非最重要　金融機構的經營模式及融資方式才是關鍵

【09：01】【美股走勢】摩通Marko Kolanovic︰美股「膝跳式」反彈不會持續　「壞消息就是好消息」空間正收窄

【08：13】【美股焦點】花旗據報擬在幾大業務部門裁員一成

開市追揸沽
【開市追揸沽】巴郡業績有何啟示？港股轉勢抑或短期反彈？

====以下為11月6日美股市況====

美股踏入冬令時間首日走勢牛皮，反覆靠穩 ； 投資者憧憬聯儲局加息周期结束，惟仍須觀察聯儲局官員的講話，包括主席鮑威爾的發言。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

截至本港今晨5時，道指報34095點，升34點；標指報4365點，升0.18%；納指報13518點，升0.3%。美債息升穿4.6厘，暫報4.655厘，美滙指數靠穩，暫報105.25水平。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）認為，目前聯邦基金利率具有足夠的限制性，期望現時的貨幣政策，足以令通脹回落至2%的局方目標。她稱，美國長債息近期向上，但沒有驅動市場對長債息的預期升溫。

高盛報告顯示，對沖基金上周以兩年來最快速度買入美國股票，創2021年12月以來規模最大的5日買盤，空頭匆忙平倉；投機客看好科技股和非必需消費股票。

隨著債息回落，美股近期持續反彈，但貝萊德研究部門主管Jean Boivin表示，縱使股市在年底反彈，也可能是稍縱即逝，因為股市沒有充分反映出利率在高位維持更長時間的前景。但他預期利率憧憬一旦完成，2024年的環境將會更好。但他補充，若事實證明自己判斷錯誤，即經濟成長出現實質性回升或利率持續回落，則該行會轉而對股市變得更加樂觀。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市　聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

點擊圖片放大

即市走勢︰

【23：10】美股牛皮 道指跌14點 納指升0.2%

【22：38】道指升幅收窄至44點

【22：30】美債息重上4.6厘 道指升89點，納指升0.3%

【18：25】美股步入冬令時間 道指期貨靠穩升27點

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福　「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【12：36】道指期貨升28點，報34165點，標指期貨升2點，報4378點，納指期貨升5點，報15183點。

【11：53】【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查　失聯近三周

【11：23】【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看　印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

【09：37】【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市　美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

【08：01】【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok　具「一點智慧」、「叛逆的性格」

【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲222點 納指升1.4% 長債息守4.5厘 中概股抽高近3%

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【業績｜981】中芯第三季純利按年大跌80%　毛利率跌至19.8%、料第四季處16%至18%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款