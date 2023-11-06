【美股盤前】美股步入冬令時間　道指期貨靠穩升27點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

隨著債息回落，美股近期持續反彈，但貝萊德研究部門主管Jean Boivin表示，縱使股市在年底反彈，也可能是稍縱即逝，因為股市沒有充分反映出利率在高位維持更長時間的前景。但他預期利率憧憬一旦完成，2024年的環境將會更好。但他補充，若事實證明自己判斷錯誤，即經濟成長出現實質性回升或利率持續回

落，則該行會轉而對股市變得更加樂觀。

美滙指數回落，暫報104.92，失守105關；美債息靠穩，暫報4.58厘。



美股入冬令時間，將會在本港時間10時30分才開市，美股期貨周一盤前靠穩，道指期貨升27點，納指期貨升40點或0.3%。美國今日未有重要數據公布，本周焦點方面，市場聚焦儲局官員講話，包括主席鮑威爾的發言。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】美股入冬令時間延遲一小時開市 聚焦多位儲局官員講話（附數據表）

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即市走勢︰

【18：25】美股步入冬令時間 道指期貨靠穩升27點

【16：55】【比亞迪1211】股神戰友芒格：巴郡買比亞迪全因王傳福 「他能做任何事，是一個天生的工程師」

【16：38】【走資中國】大摩：全球基金10月再拋售中港股票逾240億元

【12：36】道指期貨升28點，報34165點，標指期貨升2點，報4378點，納指期貨升5點，報15183點。

【11：53】【美股焦點︱中概股】鬥魚CEO陳少傑傳被查 失聯近三周

【11：23】【私募基金】黑石集團：從資產配置角度來看 印度和日本將成明年亞洲最活躍市場

【09：37】【大行看法】摩根資管Lee Spelman：現水平債息不會衝擊股市 美股升勢料由「美股7雄」擴至其他行業

【08：01】【人工智能】馬斯克推聊天機器人Grok 具「一點智慧」、「叛逆的性格」

【07：30】美股上周五向上，美國10月就業增長放緩、失業率上升，進一步強化聯儲局加息周期可能已經結束的市場預期。美滙及美債息回落，10年期債息一度跌破4.5厘。道指一度升324點，最終升222點，報34061點；標指升40點，報4358點；納指升184點或1.38%，報13478點。反映中國概念股表現的金龍指數收市升2.99%。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】道指漲222點 納指升1.4% 長債息守4.5厘 中概股抽高近3%

責任編輯︰梁浩碩